No cabe duda de que “Love is in the air” se ha convertido en una de las telenovelas turcas favoritas del público español. Y no es para menos, ya que esta nueva comedia romántica ha atrapado a todos los televidentes desde el primer episodio, que cuenta la historia de Eda Yildiz, una muchacha vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat, luego de que por su culpa pierde la beca que le permitiría estudiar en Italia. Si bien, para enmendar su error el muchacho le propone hacerse pasar como su prometida, la relación entre ellos, que al inicio no era buena, cambia radicalmente con el transcurrir de los días, surgiendo el amor.

Como en toda producción, los problemas no pueden estar ajenos a esta pareja, pero hay uno que logra separarlos definitivamente. Luego de que el protagonista desconfía de ella, la joven termina muy lastimada y decide dar por finalizado su romance con la persona que ama con locura, y aunque siente mucho dolor, su orgullo puede más.

"Love Is in the Air" está protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes se han robado el cariño del público. (Foto: Telecinco)

¿CUÁL FUE EL PROBLEMA QUE PROVOCÓ SU SEPARACIÓN?

Durante los episodios de esta semana, se muestra a Kaan obteniendo ilegalmente los diseños en los que estaba trabajando el arquitecto Serkan, que desfoga toda su ira contra su amada Eda. “Llevaste el diseño contigo todo el día y nadie más lo tocó. ¿Le diste esa carpeta?”, le dice a la vendedora de flores, quien al sentirse ofendida por la acusación y la desconfianza le advierte que si insiste en que ella lo ha traicionado se irá, a lo que él le contesta: “Vete”. Algo que la hiere profundamente.

Sin embargo, tras descubrirse al verdadero responsable después de que Eda y sus amigas duermen a Kaan para que confiese y obtienen fotos de los planos en su móvil, todo se resuelve; aunque las consecuencias serán distintas.

Pese a que Serkan se ha disculpado con la joven diciéndole: “Confío en ti. Lo que dijiste es verdad. Una persona no debería tener pruebas para poder confiar en otra. Pase lo que pase, debe confiar. Yo confío en ti”; la florista está muy lastimada y no quiere entender razones.

El hecho de que Serkan Bolat desconfiara de Eda ha provocado una herida en la joven. (Foto: Telecinco)

LLEGA EL FIN

Como Eda necesitaba que él confiara en ella todo momento, le dice que todo terminó. “Desde el principio debiste decir que no era capaz de robar. Heriste mi orgullo y me humillaste. Me has hecho mucho daño. El juego ha terminado Serkan Bolat. No volveré nunca más”.

No sabemos si las palabras de la muchacha fueron por orgullo o simplemente porque el amor que sentía se resquebrajó, lo cierto es que muchos espectadores esperan que recapacite y se dé cuenta de que todos cometen errores para que le dé una nueva oportunidad.