En la ficción “Love is in the air”, el actor Kerem Bürsin es Serkan Bolat, un hombre de negocios que gracias a sus habilidades en el medio lograr alcanzar el prestigio y una gran reputación. Junto a él, la protagonista de esta historia de amor es Hande Erçel, que da vida a Eda Yildiz, una joven vendedora de flores.

Kerem Bürsin es conocido por sus papeles en “Günesi Beklerken”, “Seref Meselesi” y, más recientemente, “Muhtesem Ikili”, todas estas series han ido puliendo su trabajo en la actuación y lo han llevado a ser una celebridad en Turquía.

Si bien, lo que los fans de “Love is in the air” ven en pantalla, ese amor que sienten los protagonistas queda solo en la ficción, pues tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son solo buenos compañeros de trabajo, pues han tomado rumbos separados en el terreno del amor. A continuación conoce los romances que ha tenido Kerem Bürsin en sus 33 años.

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas del nuevo éxito turco “Love Is in the Air”. El actor interpreta a Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso y con gran reputación (Foto: Instagram/Kerem Bürsin)

LAS NOVIAS DE KEREM BÜRSIN, EL PROTAGONISTA DE “LOVE IS IN THE AIR”

SERENAY SANKAYA

Serenay Sarıkaya es la pareja más conocida del actor Kerem Bürsin. Ella también es actriz. Su relación empezó en 2015 y, aunque decidieron ponerle fin a su romance en mayo de 2019, hay rumores que desde finales de 2020 la pareja se ha dado una nueva oportunidad.

Kerem Bürsin y Serenay Sarıkaya se conocieron cuando participaban de un anuncio publicitario de Mavi Jeans, en 2015. En más de una ocasión fueron vistos cenando, paseando y haciendo algunas actividades juntos después de haber coincidido en este trabajo. Así comenzaron una relación que duró cuatro años.

Los actores tenían una de las relaciones más famosas de Turquía y su separación fue tema de interés de los medios de su país; quienes señalaban que la separación se dio por diversidad de opiniones respecto a su futuro. Según los medios, él quería formar una familiar, mientras que ella quería centrarse en su carrera.

Serenay Sarıkaya es la pareja más conocida del actor Kerem Bürsin (Foto: Instagram/Serenay Sarıkaya)

¿TIENE PAREJA ACTUALMENTE?

Tras el final de su relación con la actriz Serenay Sarıkaya, se ha sabido poco de los amores de Kerem Bürsin, quien parece que ha decido estar solo por un tiempo. Aunque los medios turcos siempre han querido relacionarlo con alguna mujer.

En mayo de 2020, los medios decían que el actor había iniciado un romance con Demet Ozdemir, otra de las grandes estrellas de Turquía, conocida internacionalmente por haber sido pareja de Can Yaman en “Pájaro soñador”.

Bürsin y Ozedmir han coincidido en varias ocasiones a lo largo de su carrera, pero los rumores aseguran que han terminado consolidando una relación fuera de las cámaras gracias a un amigo en común. Sin embargo, ninguna de las estrellas ha dicho nada al respecto. Aunque hace algún tiempo, la actriz ha utilizado su cuenta de Instagram para dejar claro que no hay nada entre ellos.

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul (Foto: Instagram/Kerem Bürsin)

SU RELACIÓN CON HANDE ERÇEL

Desde que se estrenó “Love is in the air”, los fans y los medios han expresado su deseo de ver juntos en la vida real a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero los mismos actores se han encargado de resaltar que la química que hay entre ellos no traspasa la pequeña pantalla.

Recientemente, el actor volvió a responder a un reportero que la bonita relación entre Eda y Serkan Bolat era únicamente fruto del guion y del trabajo que habían llevado a cabo ambos.