Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de “Love Is in the Air”, la telenovela turca más exitosa del momento. Los jóvenes actores, quienes dan vida a Eda y Serkan en la ficción, se han convertido en dos de los rostros más aclamadas de la televisión actual y se han robado la atención del público en todo el mundo.

“Love Is in the Air” se estrenó originalmente en julio de 2020 en Turquía con relativo éxito, aunque cuando llegó a España, la telenovela turca se convirtió en un éxito indiscutido a partir de su transmisión a través de Telecinco y Divinity, donde Kerem Bürsin y Hande Erçel se roban la atención del público en cada capítulo.

Hande Erçel y Kerem Bürsin inteepretan a Eda y Serkan en "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

El éxito de “Love Is in the Air” ha desencadenado un enorme interés por la pareja de actores protagonistas. Esto se ve reflejado en sus redes sociales, donde han aumentado su número de seguidores. Mientras Bürsin tiene 7 millones de seguidores en Instagram, Erçel tiene una comunidad de fanáticos formada por casi 20 millones.

La buena química de Hande Erçel y Kerem Bürsin también ha desencadenado los rumores de un posible romance entre los actores, sin embargo, la verdad es que solo son amigos. Ya que los protagonistas de “Love Is in the Air” son las personalidades más queridas del momento, aquí te mostramos cómo se veían en el pasado, cuando eran unos niños.

“LOVE IS IN THE AIR”: CÓMO SE VEÍAN KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL DE NIÑOS

La fiebre de “Love Is in the Air” ha despertado el interés de la audiencia por los actores protagonistas. Son millones los televidentes que se enganchan a la telenovela turca para disfrutar en cada capítulo la historia de amor de Eda y Serkan.

Si eres un fiel seguidor de esta historia o solo tienes curiosidad, aquí te contamos qué aspecto tenían Hande Erçel y Kerem Bürsin cuando eran pequeños. Navegando por las redes sociales de los actores, hemos encontrado tiernas fotografías de su infancia.

En su cuenta oficial de Instagram, Hande Erçel compartió una imagen junto a su hermana Gamze Erçel. La publicación se realizó hace más de 6 años, en ella se puede observar que la actriz turca guarda un gran parecido físico con su hermana. Ambas lucen adorables.

Hande Erçel y su hermana de niña (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Por su parte, Kerem Bürsin también compartió imágenes de su infancia. Hace cuatro años, el actor turco compartió una fotografía de su infancia en la que aparece junto a su padre en un intento de imitar el proceso de afeitado de este. En ese entonces lucía una melena pelirroja y una tierna mirada.

En otra imagen, se puede ver el rostro del actor en primer plano y muy sonriente a la cámara. Esa publicación se compartió como parte de uno de los retos de redes sociales que tanta popularidad obtuvieron durante la cuarentena.

Kerem Bürsin y su papá. (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que enfrenta a Serkan Bolat, un rico heredero al que culpa por haber perdido una beca para estudiar en Italia. ¿Qué hace el adinerado joven para ‘enmendar’ su error? Le propone un trato: si acepta hacerse pasar por su prometida durante dos meses, le ayudará a pagar sus estudios.

Aunque al principio el trato entre los dos no es para nada bueno, conforme pasan las semanas cambia radicalmente, al punto de redirigir su destino para siempre, cuando el amor y la pasión se entromete entre los dos.