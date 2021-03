“Love is in the air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) se ha convertido en todo un fenómeno mundial, no sólo por la curiosa historia de amor que surge entre Eda Yildiz, una vendedora de flores, y Serkan Bolat, un joven y rico heredero de una gran fortuna, sino también por la gran interpretación del resto de personajes que participan en esta telenovela turca. Uno de ellos es Melek Yücel, papel interpretado por la actriz Elçin Afacan.

En la ficción, ella, a quien llaman con cariño Melo, es una de las grandes amigas de la protagonista con la que se desahoga. Se desempeña como cajera y azafata a tiempo parcial, y pese a que siempre ha tenido decepciones amorosas, está obsesionada con encontrar un esposo y tener muchos hijos.

Melo defiende a capa y espada a su amiga Eda, pues no quiere que la lastimen más. (Foto: MF Yapim)

Debido a que el rol que desempeña en esta serie ha gustado al público, te contamos todo lo que debes saber de esta joven actriz.

¿QUIÉN ES ELÇIN AFACAN?

La actriz está activa desde el año 2016. (Foto: Elçin Afacan / Instagram)

Elçin Afacan nació el 22 de enero de 1991 en Estambul, actualmente tiene 30 años. Tras graduarse en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan incursionó en el mundo de la actuación.

La actriz es muy querida por el público por su papel de mlo en "Love is in the air". (Foto: Elçin Afacan / Instagram)

Su primera intervención frente a cámaras fue en el programa de competencia “Our Mission Comedy” (2016), retransmitido por FOX Turquía, al poco tiempo, el mismo año, fue llamada para la serie “İçerde” donde dio vida a Gülçin.

La actriz es activa en sus redes sociales donde sube fotos de su día a día. (Foto: Elçin Afacan / Instagram)

Al año siguiente, en 2017, interpretó el papel de una estudiante que siempre se sentaba en la última fila del salón en “Deli Gönül”.

La actriz es una mujer muy risueña. (Foto: Elçin Afacan / Instagram)

Más tarde, en 2019, protagoniza la comedia titulada “Una historia familiar” con el personaje Beste Gunes, alcanzado la popularidad. Tanto así que fue llamada para integrar el elenco de “Sen Çal Kapımı”, donde la vemos como Melo. Además de continuar en el teatro.

Hasta el momento ha participado en cinco proyectos. (Foto: Elçin Afacan / Instagram)

La actriz, quien tiene más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, ha sido imagen de diversas revistas como Elle.

Ella mide 1,68 metros de altura, pesa 75 kilos y es del signo Acuario.