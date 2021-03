En uno de los galanes más codiciados del momento se ha convertido Kerem Bürsin, el actor que da vida a Serkan Bolat en la telenovela turca “Sen çal Kapimi” (“Love is in the air”, en español). Y no es para menos; ya que su personaje - un joven millonario que gracias a su habilidad en el mundo de los negocios gana una gran reputación, convirtiéndose en uno de los solteros de oro de la ciudad - no sólo enamoró al resto del elenco en la ficción sino también a sus seguidores. Y aunque su vida cambia cuando conoce a Eda, esto no es impedimento para que sus fanáticas sigan suspirando por él.

Si bien, su carrera actoral en Turquía no empezó con esta exitosa comedia romántica sino en 2013, el histrión enfrentó algunas dificultades para grabar en su país natal. La principal: no sabía hablar turco. A continuación, te contamos la razón por la que el también modelo aprendió su idioma a los 26 años.

El actor turco no sólo se robó el corazón de de Eda sino también de los televidentes. (Foto: MF Yapim)

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN NO HABLABA TURCO?

La respuesta es simple: debido a que el padre del histrión debía trabajar fuera del país que lo vio nacer, él y su familia tuvieron que mudarse en varias ocasiones. Aunque en un inicio estuvieron en Estambul y Ankara, pronto viajaron al extranjero llegando a vivir en once ciudades de seis naciones diferentes.

Es así como se establecieron en Edimburgo (Reino Unido), Medan y Jakarta (Indonesia), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes), Sugar Land, Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) y Kuala Lumpur (Malasia). Finalmente, la familia se quedó a vivir en Texas, donde Kerem creció y estudió Arte Dramático, lo que le permitió protagonizar pequeños papeles en cortometrajes como “Rozar Man” (2006), “The Architect” (2007) y “Killian” (2008); además de participar en anuncios publicitarios; hasta que un buen día, su vida cambió.

Durante un evento laboral conoció a un productor turco que lo convenció de retornar a su país natal para grabar series con proyección internacional. Él aceptó y fue así como llegó a Estambul, lugar donde estuvo cuando era sólo un niño, publicó El Español.

Pese a que la emoción lo embargaba, él tenía un gran problema para ejercer su carrera, pues no hablaba turco, aunque era de ese país. Su idioma principal era el inglés y apena podía mantener un diálogo básico en su lengua materna.

Pero eso no quedo ahí, ya que fue escogido para el protagónico de “Günesi Beklerken” (2013). Sí, sin poder hablar bien el turco, Kerem Bürsin tenía un gran reto, que no sólo era demostrar que era el mejor para el papel, sino aprender el idioma. Y así fue. Aunque sufrió y casi abandona todo, decidió tomar clases particulares y después de muchas horas de estudio, pudo conseguirlo. Él pudo lograrlo gracias al apoyo de sus compañeros del elenco, quienes se quedaban tras las grabaciones para ayudarlo con el acento.

Fue así que el histrión aprendió a dominar el turco como su lengua nativa y ahora es llamado para diversas producciones, mientras tanto lo seguimos viendo en “Love is in the air”.