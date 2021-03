“Love Is in the Air”, la telenovela turcas más comentadas de los últimos años, estrena esta semana un capítulo más de la historia que nos muestra el amor entre una vendedora de flores y un rico heredero, y todas los pruebas por las que tendrán que pasar si quieren una vida juntos.

Titulada originalmente “Sen Çal Kapımı” (“Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire” en español), la producción turca es una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, como Eda Yildiz y Serkan Bolat, respectivamente. Actualmente la pareja está un momento crítico, y su historia de amor se va deteriorando.

En el próximo capítulo de “Love Is in the Air”, el protagonista tendrá un duro encontronazo con su padre y le reprochará, no solo lo sucedido con la familia de su amada, sino todos sus años de ausencia.

“Love Is in the Air”, la telenovela turcas más comentadas de los últimos años, estrena esta semana un capítulo más (Foto: MF Yapım)

CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR” ONLINE EN DIRECTO VÍA TELECINCO Y MITELE

Para el público español, la serie es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 4:45 pm (hora local).

Telecinco: Martes a las 10:00 pm

Divinity: De lunes a viernes, a las 4:45 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.

"Love Is in the Air" está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO DE ESTA SEMANA

Eda descubrió que el padre de Serkan fue el responsable de la muerte de sus padres, por eso la joven florista decide alejarse del empresario, en un intento desesperado por asimilar todo lo que está sucediendo. Por su parte, Serkan se queda desolado y, pese a los intentos de su madre por convencerle de que todo se solucionará, él está convencido que ya todo acabó.

La verdad se sabe después que Selin (Bige Önal) descubre el secreto y decide contarle a Eda todo. “El accidente en el que murieron tus padres fue culpa de una empresa contratista con la que mi padre trabajaba. Aquella construcción… Eda, yo no lo sabía. No sabía nada, nada en absoluto”, confiesa el arquitecto ante la sorpresa de ella.

Ahora Eda está indignada y cree que Serkan se ha aprovechado de la situación. Piensa que se acercó a ella conociendo la verdad de la muerte de sus padres. “¿Por eso me diste la beca? ¿Me diste una beca para aplacar tu conciencia? Nuestra relación, el contrato, ¿todo fue una maniobra para acercarte a mí? ¿Cómo puedes ser un hombre tan cruel? ¿Por qué no me lo explicaste? ¿Cómo me haces esto? Y luego me dejaste. Tú me engañaste y me torturaste, Serkan. ¿Con este dolor qué voy a hacer? Me acabas de arrancar el corazón”, dice entre lágrimas la joven florista antes de increparle que no quiere saber nada más de él porque lo desconoce por completo.

¿Cuál será el futuro de la pareja? ¿Perdonará Eda al empresario? Estas y otras interrogantes lo conoceremos en esta semana, y las próximas, cuando “Love Is in the Air” estrene sus nuevos capítulos por Telecinco y Divinity.