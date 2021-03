Al principio “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) se emitía los lunes, martes y miércoles en Telecinco, el canal español de señal abierta más grande de Mediaset, luego de actualizó el horario de la telenovela turca y se transmitía de martes a jueves, pero una vez más la cadena ha cambiado su horario.

A partir de ahora, los fans de la historia de amor imposible de Serkan Bolat y Eda Yıldız podrán ver la producción que ha cautivado a decenas de miles de hogares en España únicamente los martes.

Pero no todo es malo, cada nuevo episodio de la telenovela protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, tendrá su duración original, es decir, dos horas, por lo que tendrá prácticamente el mismo tiempo semanal.

Ahora "Love is in the air" se emitirá todos los martes desde las 10 pm. (Foto: Telecinco)

¿POR QUÉ TELECINCO HA CAMBIADO EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Entonces, ¿qué planes tiene la cadena para “Love is in the air”? A pesar de su innegable éxito poco a poco se ha quedado sin terreno. Primero fue desplazada por “La isla de las tentaciones”, luego la noche de los jueves fueron ocupadas por “Mi hogar mi destino”, otra telenovela turca.

Al parecer, Telecinco quiere terminar la tercera temporada de “La isla de las tentaciones” antes de las vacaciones de Semana Santa. Además la telenovela turca no está consiguiendo grandes datos de audiencias. La primera semana marzo promedió un 11,6% de share y con 1,4 millones de espectadores.

Otro punto en contra es que Mediaset España debe reducir el número de capítulos que emite semanalmente debido a que ya no cuenta con suficientes capítulos doblados.

Hasta el momento, la cadena no ha dado explicaciones sobre los recientes cambios pero si esto continúa así, es posible que únicamente se emita en Divinity, que es otro canal operado por Mediaset y donde el horario sigue siendo el mismo: De lunes a viernes, a las 4:45 pm (hora local).

Por otro lado, “Love Is in the Air” también puede verse por Internet en la plataforma de streaming Mitele, a la que puedes suscribirte -mitele PLUS básico- por 4 euros al mes y donde la serie se encuentra casi todos los días como el contenido de paga más visto.

Kerem Bürsin y Hande Erçel son los protagonistas de "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapım)