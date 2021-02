“Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) es la telenovela turca que ha cautivado a decenas de miles de hogares en España, cuyo éxito apenas es superado por “Madre” (“Anne”) en el país ibérico. Protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Erçel, el melodrama cuenta una curiosa historia de amor imposible, que semana a semana puedes seguir a través de las señales de Telecinco y Divinity, aunque desde febrero de 2021 en un nuevo horario.

En principio, “Love Is in the Air” fue estrenada en julio de 2020 en Turquía y a la fecha sigue emitiéndose todos los sábados, a la espera de una renovación para una segunda temporada.

En el caso de España, la telenovela aterrizó en las pantallas locales en enero de 2021 y desde entonces alarga el fenómeno turco que en su momento lideraron producciones como “Las mil y una noches” (”Binbir Gece”), “Hercai”, “Fatmagül” (”Fatmagül’ün Suçu Ne?”), “Erkenci Kus”, entre muchas otras, aunque eso no ha evitado que experimente un cambio en su programación.

¿CUÁL ES EL NUEVO HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

A mediados de febrero, Telecinco, el principal canal de señal abierta de Mediaset, actualizó el horario de “Love Is in the Air”, de tal forma que ya no se emite los lunes, sino:

Martes, miércoles y jueves a las 10:00 pm

Como bien indica Sensacine, el horario de las 10:00 pm también es un aproximado, debido a que el inicio del capítulo del día de la telenovela turca está supeditado a la duración del programa anterior.

En el caso de Divinity, que es otro canal operado por Mediaset, el horario sigue siendo el mismo:

De lunes a viernes, a las 4:45 pm

Ahora, “Love Is in the Air” también puede verse por Internet en la plataforma de streaming Mitele, a la que puedes suscribirte -mitele PLUS básico- por 4 euros al mes.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. En estas circunstancias, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio la relación no es buena, a medida que pasan las semanas cambia radicalmente y el acuerdo por interés tuerce el destino de los dos para siempre.