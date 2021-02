“Love Is in the Air” es una de las telenovelas turcas más exitosas de los últimos años. Titulada originalmente “Sen Çal Kapımı”, bajo el nombre de “Llamas a mi puerta” o “El amor está en el aire” en otros países del mundo, la producción es una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin.

Esta curiosa historia de amor sigue la vida de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que cruza su camino con un rico heredero llamado Serkan Bolat. Ambos se encuentran en el extranjero, cuando Eda viaja para poder realizar sus estudios y pierde la beca que había conseguido con tanto esfuerzo en su país natal por su culpa.

Él le ofrece un trato: hacerse pasar por su prometida y vivir dos meses con él. Si todo sale bien en la mentira, él le ayudará a pagar sus estudios y todo seguirá como si nunca se hubieran conocido. Aunque al principio la relación no es buena y ninguno se soporta, conforme pasan los días se dan cuenta que hay algo más que un trato interesado.

Por muchos episodios ellos han intentado negar los sentimientos que crecen dentro de sus corazones, pero en el último capítulo del programa las cosas han quedado claro entre ellos. Serkan Bolat no ha podido negar por más tiempo lo que siente por Eda y ha confesado sus sentimientos antes de su viaje a Italia en “Love Is in the Air”.

LA DECLARACIÓN DE AMOR DE SERKAN A EDA

Serkan se pone hasta enfermo de solo pensar que Eda se iría a Italia (Foto: MF Yapım)

Como ya se mencionó anteriormente, tanto Serkan como Eda se han dado cuenta de las cosas que sienten en su interior, pero ninguno parece dar un paso adelante para formalizar su relación. De pronto, Eda tiene que viajar a Italia, por lo que Serkan sabe que es la última oportunidad que tiene para declararse antes de perderla para siempre.

Llega el punto que de solo la idea de perderla, Serkan comienza a enfermarse y esto lo impulsa a hacer algo. Todo el mundo parece darle señales que su futuro se encuentra al lado de la humilde florista que conoció hace un tiempo, por lo que a último minuto decide ir tras ella y mostrarle sus sentimientos de una vez por todas, tal como su amigo Engin le dijo en el pasado.

“Yo sí que estoy cansado. No dejo de pensar en ti. Estás en cada uno de mis pensamientos. Te has adueñado de mí. Y no soporto sentirme así, Eda”, le confiesa Serkan Bolat a una Eda más que sorprendida. Esta es la primera vez que ve a Serkan tan sincero y con algo tan importante como lo es su relación, y le cree porque también siente lo mismo.

Eda le da un gran beso a Serkan demostrando que también lo ama (Foto: MF Yapım)

Ambos se dan un apasionado beso que refleja todo lo que han estado sintiendo en este tiempo juntos, uno de verdad que es muy diferente a los besos que se daban para guardar las apariencias. “Dime, ¿qué sientes? Yo te he hecho una confesión. ¿Es que no vas a decir nada?” le comenta el arquitecto insistiendo que Eda confiese también su amor por él.

Sin embargo, de esta relación quien más ha sufrido ha sido ella. No solo perdió la oportunidad de su vida, sino que también ha tenido que quedarse callada para proteger a Serkan y a toda su tapadera. Por ello, lo único que le espeta es una respuesta a medias: “Todo a su debido tiempo. Tú has dicho lo que querías en un momento de crisis, ¿y esperas que yo hable de inmediato?”, le dice finalmente.

Sin embargo, Eda no va a decir las palabras, ya que aún quiere que él espere (Foto: MF Yapım)

Aunque no era lo que esperaba, Serkan la da la razón a Eda y acepta esperar el tiempo que sea necesario para que ella también confiese su amor por él. No obstante, le pide que aplace su viaje a Italia para que puedan arreglar todo allí y luego de dos meses irse juntos sin ninguna atadura con su amor.

Con el romance a flor de piel de los dos personaje y el asunto de Selin solucionado, todo parece ir bien para los dos. Sin embargo, aún queda por revelarse que el padre de Serkan es el responsable de la tragedia que acabó con la vida de los padres de Eda, algo que en definitiva jugará un rol importante en los futuros episodios de la telenovela turca.

Eda y Serkan podrán vivir un amor real, pero... ¿Por cuánto tiempo? (Foto: Fox)

ACTORES Y PERSONAJES

PERSONAJES PRINCIPALES

Hande Erçel como Eda Yıldız: Es una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Es una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista. Kerem Bürsin como Serkan Bolat: Es un joven carismático, guapo y trabajador, cualidades que le han permitido incrementar el volumen de negocio de la compañía de su padre. Es un arquitecto obsesionado siempre con ganar, que se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conoce a Eda y todo cambia.

PERSONAJES SECUNDARIOS