Desde hace algún tiempo, noticias sobre la continuidad de “Love Is in the Air” han preocupado a los fans de España, quienes semana a semana siguen la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat. De hecho, algunos medios turcos informaban que debido al bajo rating llegaría a su fin pronto. Sin embargo, la buena nueva es que “Sen Çal Kapim” (en su idioma original) ha sido renovada.

Hace unos días, el medio turco TV100 daba a conocer que “Love Is in the Air” iba a terminar en mayo debido a las malas cifras de los últimos episodios; esto se había sumado a los rumores que venían circulando en redes sociales que aseguraban que la telenovela terminará con 50 episodios.

Por otro lado, si bien la ficción originalmente fue creada para ser una serie de verano y su final iba a coincidir con la llegada del otoño, la buena recepción del público y la popularidad de los protagonistas hicieron que la historia continúe varios meses más de lo planeado. Es así que una vez más, “Sen Çal Kapim” fue renovada, según información que recoge Albawaba. Entonces, ¿cuántos capítulos más tendrá la telenovela turca?

“LOVE IS IN THE AIR” FUE RENOVADA: ¿CUÁNTOS CAPÍTULOS MÁS TENDRÁ?

Lo dicho: la telenovela turca que está arrasando en España ha sido renovada por 13 episodios más; es decir, continuará hasta el mes de septiembre. FOX TV decidió encargar una nueva tanda de capítulos, por lo que sobrepasará el año en emisión, sin parar ni siquiera durante el verano.

Semanas atrás, los protagonistas de la telenovela, Kerem Bürsin y Hande Erçel, principales defensores de la ficción, ya habían descartado su pronto final, incluso han declarado que los mismos productores no piensan acabar aún con la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. Sin embargo, lo que podría estar en duda es la continuación del actor turco en su papel.

Kerem Bürsin todavía no ha firmado su contrato de renovación y se encuentra negociando con la compañía. Eso sí, vale decir que actualmente el intérprete tiene un proyecto con Netflix que podría coincidir con las grabaciones de los nuevos episodios; poniéndolo en la difícil situación de elegir entre ambos programas.

Por su parte, su co-protagonista, Hande Erçel se encuentra en una situación similar. La actriz turca ya fue confirmada para la nueva serie “The Ring”, que iba a iniciar rodaje en el verano; no obstante, logró posponer las grabaciones para poder estar en los últimos capítulos de “Love Is in the Air”.