La relación de Serkan Bolat (Kerem Bürsin) y Eda Yildiz (Hande Erçel), personajes de la exitosa serie de “Love Is in the Air”, sigue en un momento crítico y su historia de amor se va deteriorando, luego que la joven florista se entera que la familia de su amado está detrás de la muerte de sus padres.

Eda descubrió que el padre de Serkan fue el responsable de la muerte de sus padres, y partir de ello, decide alejarse de él, en un intento desesperado por asimilar todo lo que está sucediendo. Sin embargo, luego del viaje que emprendió para olvidarse de lo ocurrido regresa a enfrentar su destino.

En tanto, tras su regreso, Serkan no se mostró dispuesto a alejarse de quien considera es el amor de vida. El empresario tiene un plan de reconquista y aprovechando que la florista sigue trabajando en la empresa busca la forma de acercarse a ella. Y al parecer el plan parece estar funcionando, pues lo que sigue en la historia es una inminente reconciliación.

La relación de Serkan Bolat y Eda Yildiz sigue en un momento crítico y su historia de amor se va deteriorando (Foto: MF Yapım)

CÓMO SE RECONCILIARON EDA Y SERKAN BOLAT

La gran sorpresa del último episodio de “Love Is in the Air” mostró el esperado beso entre Serkan Bolat y Eda, por fin, la reconciliación está más cerca que nunca. Aunque no fue nada fácil llegar a este momento; sobre todo, luego que la arquitecta tenía planes de dejar su trabajo. Ahora, sabemos, que las cosas serán diferente.

Previo a ello, sin embargo, el encuentro de la pareja es saboteado por Selin (Bige Önal), quien al enterarse que el empresario quiere cenar con amada, cambia los datos del restaurante de la cita. Ambos se quedan esperando en locales diferentes, lo que enfada a la florista.

Tras el fallido encuentro, ella le echa en cara que no se presentó al restaurante, a lo que él responde: “Eda, te lo juro, te estuve esperando toda la noche en el restaurante. Alguien cambió el sobre. Si fuiste al restaurante, ¿es porque querías darme una oportunidad?”, para luego pedirle que deje de dar vueltas y se deje llevar. Parece que sus palabras tienen efecto y ella esboza una sonrisa.

La gran sorpresa del último episodio de “Love Is in the Air” mostró el esperado beso entre Serkan Bolat y Eda (Foto: MF Yapım)

Una nueva oportunidad se da cuando se encuentran encerrados en un ascensor. La joven está aterrada y Serkan aprovecha para calmarla, la abraza y segundos después la besa. Eda se deja llevar por un momento, antes de darle una cachetada.

“Cambia tu expresión de la cara. Me estoy refiriendo a tu sonrisa maliciosa, cámbiala. Ese es tu problema, que no puedes evitarlo. Yo creía que podías hacer un cambio y ni un simple acuerdo puedes respetar. ¿Eres consciente de que has infringido el artículo más importante del contrato?”, dice una molesta Eda.

Luego del beso siguen viviendo momentos románticos, pero las aguas aún no se han calmado. De hecho, Selin trata de tentar a Eda con un fotógrafo que le va a hacer una sesión de fotos. ¿Qué pasará en el próximo episodio? ¿Acaso, finalmente, Eda y Serkan podrán vivir la vida juntos, como lo han venido soñando? Aún queda mucho por escribirse en esta historia de amor.