Muchos fans de las series sueñan con que algún momento sus protagonistas terminen juntos en la vida real. Algunas veces, ese deseo de los fieles seguidores se cumple. Este es el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pareja protagonista de la exitosa telenovela turca “Love Is in the Air”, que han sido captados juntos tomados de la mano en un viaje que realizaron en secreto a Maldivas ¿ha sellar su amor?

Durante mucho tiempo, ha habido rumores sobre los actores turcos juntos. Son embargo, ni Erçel ni Bürsin habían hablado al respecto. Hasta hace unas semanas, cuando en un live de Instagram los protagonistas de “Sen Çal Kapımı” (título original) estuvieron más coquetos que nunca, bromeando y bromeando sobre sus sentimientos. Hasta que finalmente, fueron descubiertos por una seguidor cogidos de la mano.

LA HISTORIA DE AMOR DE HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN

Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en los sets de grabación de “Love Is in the Air” y pasó poco tiempo para naciera la química que podemos ver en cada capítulo de la telenovela turca, lleno mucha atracción y energía entre la pareja protagonista. Tanta es la cercanía que muchos fans y la prensa local comenzaron a especular que mantenían un romance. Aunque ellos no decían nada al respecto.

A inicios de 2021, los actores dieron una entrevista a HELLO! Turquía, donde revelaron cómo se conocieron. “Sabía quién era Hande, pero nunca nos habíamos visto. Lo primero que pensé cuando la conocí fue: ‘Esta chica definitivamente puede ser mi compañera’. Rodamos durante horas, por lo que la química y confianza entre los coprotagonistas es muy importante (…) Hablamos mucho desde el principio. Nos escuchamos y tratamos de entendernos”, señaló Kerem Bürsin.

En tanto, Hande Erçel dijo: “No nos habíamos conocido antes. Por supuesto pregunté a amigos mutuos y todo lo que he oído de Kerem han sido cosas buenas. Nunca pensé, sin embargo, que sería tan natural y sincero”.

La sinergia nació en medio de la pandemia del COVID-19. Los actores tuvieron que estar en cuarentena, cuatro meses antes de iniciar el rodaje. Conversaban por largas horas vía Zoom debido a las circunstancias y, de acuerdo con Bürsin, se acostumbraron a la idea de trabajar juntos, por lo que la adaptación fue muy rápida. “Tuvimos la oportunidad de conocernos y de conocer a nuestros personajes bien”, agregó Erçel.

Los rumores de su romance

Debido a esa química, era cuestión de tiempo para que traspasara la pantalla. De hecho, una de las cosas que más incrementó el rumor de este romance fueron las publicaciones que ambos actores hacían en sus respectivas redes sociales donde compartían con sus fans los momentos que pasan juntos.

Sin embargo, ninguno se atrevía a confesar su amor. Al menos, públicamente. Así se mantuvo durante muchos meses, cuando luego de una transmisión en vivo por Instagram, la pareja comenzó a bromear sobre sus sentimientos. Eso y las declaraciones que dieron a la prensa cuando fueron cuestionados sobre su relación.

Un periodista preguntó a la pareja: “Incluso vienen juntos al gimnasio. ¿Qué dirán sobre los rumores de amor?”. El dúo respondió: “Amigos, sabrán cuando haya amor”. Luego, Kerem Bürsin agregó: “Se les notificará si hay algún avance sobre este tema” y terminó diciendo que “no hay necesidad de hablar demasiado”.

Días después, los rumores parecen haber sido confirmados a juzgar por las publicaciones en redes sociales de las estrellas turcas. Recientemente, Hande Erçel y Kerem Bürsin viajaron juntos a Maldivas, donde han pasado la última semana en compañía de la familia de la actriz. Pero eso no quedó en unas simples vacaciones, pues los actores se estuvieron mandándose mensajes románticos en Instagram.

¡Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos!

La pareja protagonista de “Love Is in the Air” fue captada en el aeropuerto a su regreso de la escapada a Maldivas. Aunque han evitado posar junta durante sus vacaciones, finalmente no han podido evitar ser captados juntos. Y es que un fan los fotografió y lo publicó en las redes sociales. Según ha trascendido, la imagen fue captada cuando la pareja, ajena a las miradas de los seguidores, esperaba cogida de la mano, a embarcar rumbo a Turquía.

Lloroooo, no puedo más de felicidad!!! Se dan cuenta que se nos cumplió lo que queríamos?!! 🤧 ya no hacen falta los edit 🤧 #Edser #SenCalKapimi #HandeErçel #KeremBursin #Hanker Ay por favor no se que tengo con las manos de Kerem pero me encantan!!!! 🔥 pic.twitter.com/lJmzOLggv9 — HK&ES (@malik_bursin) April 26, 2021

La fotografía llega horas después de que ambos compartieran en Instagram imágenes del otro y unos románticos mensajes que ponían en evidencia su amor.

“Una hermosa vista, en un hermoso lugar con una hermosa mujer”, escribió el actor junto a una imagen de Hande viendo el atardecer en Maldivas.

La actriz turca no se quedó atrás y publicó dos bonitas instantáneas del atardecer con la descripción: “Perderse en un sueño”. Y luego compartió una fotografía del actor en la platya, diciendo: “Y tú... B”.

❝ A beautiful view, at a beautiful place with a beautiful womyn... - Kerem Bürsin



❝ And you... The B. - Hande Erçel pic.twitter.com/o9AjnS1aul — 𝑡ℎ𝑒 𝑟. ✩ (@luisasrios) April 25, 2021

Por ahora, los protagonistas de “Sen Çal Kapımı” no se han pronunciado; sin embargo, las pruebas de su amor es casi innegable. Mientras tanto, podemos ver a la pareja del momento cada martes en Telecinco y todos los días en doble horario a través de Divinity.