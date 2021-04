Con el reciente anuncio de la renovación de “Love Is in the Air” por 13 episodios más, los fanáticos de la telenovela turca que está arrasando en España esperan ansiosos cómo continuará la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. Sin embargo, algunas malas noticias podrían llegar con la novedad.

Desde febrero de 2021 estaba especulándose la supuesta cancelación de “Love Is in the Air”, esto debido a que su rating no despegaba en Turquía. Sin embargo, “Sen Çal Kapim”, que es el título original de esta producción, fue finalmente renovada por algunos meses más. Según se conoció la serie continuará hasta el mes de septiembre. FOX TV decidió encargar una nueva tanda de capítulos, por lo que sobrepasará el año en emisión, sin parar ni siquiera durante el verano.

Sin embargo, lo que podría estar en duda es la continuación del actor turco Kerem Bürsin en el papel protagónico. ¿Por qué? Aquí te contamos todos los detalles al respecto.

La audiencia sigue a la espera de los nuevos capitulos de "Sel Cal Kapimi", que serán estrenados por Divinity y Telecinco. (Foto: Divinity)

POR QUÉ KEREM BÜRSIN PODRÍA QUEDAR FUERA DE “LOVE IS IN THE AIR”

Se sabe que Kerem Bürsin todavía no ha firmado su contrato de renovación y se encuentra negociando con la compañía. De no llegar a buen puerto, el actor podría dejar “Love Is in the Air” en mayo, mes en el que acaba su contrato.

Por otro lado, actualmente el intérprete tiene un proyecto con Netflix que podría coincidir con las grabaciones de los nuevos episodios; poniéndolo en la difícil situación de elegir entre ambos programas. ¿Acaso Bürsin le dirá no al gigante del streaming?

Si bien por ahora no se conoce el proyecto que tiene con Netflix, hay rumores apuntan hacia una posible nueva temporada de “Immortals”, en la cual el actor protagonizó en 2018, y que narra la historia de Mia, una joven que es convertida en vampiro y que para recuperar su humanidad debe regresar a Estambul para acabar con Dmitry, uno de los vampiros más fuertes y poderosos de todo Turquía.

Sin embargo, existe aún la esperanza de ver a Kerem Bürsin en el papel de Serkan Bolat; sobre todo, porque su co-protagonista, Hande Erçel, ya firmó una extensión de su contrato y, a su vez, logró convencer a los productores de “The Ring” para aplazar el inicio del rodaje de la nueva serie que protagonizará y poder está en los capítulos finales de “Love is in the Air”. Algo que el actor también podría imitar, más aún cuando todo parece indicar que esta extensión será la última de la serie turca.