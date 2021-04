Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ha encontrado la forma de acercarse a Eda Yildiz (Hande Erçel) e intentar reconquistarla, luego que la joven florista decide alejarse de él tras conocer que el padre de su amado está detrás de la muerte de sus padres. Sin embargo, un nuevo problema está a punto de estallar en “Love Is in the Air”.

Los líos en “Love Is in the Air” no tienen cuando acabar. La historia que ha conquistado a España mantiene a la audiencia en un tobogán de emociones. La verdad de la muerte de los padres de la protagonista hizo que le ponga fin a su relación con el empresario; sin embargo, cuando regresa a la compañía, este último busca su perdón y hace de todo para reconquistarla.

El primer paso a la reconciliación se dio cuando se quedan encerrados en el ascensor, Eda se pone nerviosa y Serkan se acerca para tranquilizarla; en medio de un abrazo, el heredero millonario le da un beso a su amada, pero recibe una bofetada entre una sonrisa maliciosa de la joven florista. Luego del beso siguen viviendo momentos románticos, pero Eda Yildiz tendrá una tensa discusión con alguien que apunta será una nueva rival: Balca.

El beso que acercó a la pareja a una reconciliación (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

EL TENSO CARA A CARA DE EDA Y BALCA

Luego de los momentos románticos que viven Eda y Serkan, la pareja regresa a la realidad. Una vez en la empresa, Eda tiene un tenso cara a cara con Balca, la nueva directora de Relaciones Públicas de la empresa. La mala relación entre ambas se hace más evidente cuando la mujer interviene en una charla entre los protagonistas.

Antes que Balca intervenga, Eda mantiene una conversación claramente de doble sentido e indirectas con Serkan, en el que la joven señala que es difícil convencer de algo a las personas que ya tienen ideas preconcebidas y con prejuicios. Al respecto, el empresario le da la razón.

“No se trata solo de convencerlas. Tiene que cambiar sus perspectivas, sus hábitos y muchas de sus actitudes”, dice Eda. “Sí, y también tiene que querer cambiar”, agrega Serkan.

Es allí que Balca interviene en la charla y su comentario hace molestar a la florista. “A mí me parece que en general tratar de cambiar a una persona es algo ilógico. No se puede forzar a cambiar a nadie. Al menos eso es lo que me dice mi lógica”, señala la relacionista pública.

“Mi corazón me dice que si una persona quiere, puede cambiar”, responde una ofuscada Eda. “No estoy hablando de grandes cambios. A veces, pequeños cambios llevan a grandes resultados”, continúa.

“Quizás”, alega Balca. “Aunque yo estoy en contra de hacer cambiar a la gente. Deberíamos aceptar a las personas tal y como son. Y si no funciona, no hay que insistir”, agrega y luego es interrumpida por Serkan.

¿Cómo acabará esta relación? ¿Se convertirá Balca en la próxima rival de la florista? Lo sabremos en los próximos capítulos de “Love Is in the Air”.