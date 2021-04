“Love Is in the Air”, la telenovela turca que se ha convertido en el fenómeno televisivo del momento, volvió a cambiar su horario de emisión, por eso este 6 de abril habrá nuevo episodio por Telecinco. Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset.

Pero esa no es la única novedad que la telenovela protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel tiene para sus fans. Eda y Serkan Bolat deberán lidiar con otro inconveniente para continuar con su historia de amor.

Se trata de Balca, la nueva directora de relaciones públicas de la empresa que, por orden de Selin (Bige Önal), estará muy cerca de su jefe, lo que por supuesto no le gustará nada a la florista, que además tiene ideas diferentes a las del nuevo personaje de “Love Is in the Air”.

Balca, la nueva directora de Relaciones Públicas de la empresa (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

Después del primer encuentro de Balca y Eda ha quedado claro que la nueva incorporación de la exitosa producción turca causará varios problemas entre el arquitecto y la florista. Mientras ayudan a la madre de Serkan, Aydan (Neslihan Yeldan), a prepararse para las elecciones, ellas discutieron sobre la posibilidad de cambiar a las personas que tienen ideas preconcebidas.

“Creo que, en general, tratar de cambiar a una persona es algo ilógico. No se puede forzar a cambiar a nadie, al menos eso es lo que me dice mi lógica”, argumentó Balca, mientras que Eda respondió: “Y mi corazón me dice que si una persona quiere, puede cambiar. No estoy hablando de grandes cambios. A veces, pequeños cambios llevan a grandes resultados”.

Ante lo que Balca señaló: “Quizá, aunque yo estoy a favor de no cambiar a la gente. Deberíamos aceptar a las personas tal y como son. Y si no funciona no hay que insistir”.

Por otro lado, en el nuevo capítulo de “Love Is in the Air”, Serkan Bolat le dijo a la florista: “Deseo que me sorprendas. Llama a mi puerta cualquier noche, entra en casa y ve una película conmigo”. ¿Qué hará Eda?