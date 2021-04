“Love Is in the Air” ha sido renovada para más capítulos que seguirán contando la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat. La química de sus protagonistas ha logrado que “Sen Çal Kapim” (título original de la telenovela) se convierta en un fenómeno fuera de Turquía, en especial en España, donde tiene millones de fanáticos.

Semanas atrás, los protagonistas de la telenovela, Kerem Bürsin y Hande Erçel, ya habían descartado los rumores de la supuesta cancelación de “Love Is in the Air”. Como su rating no despegaba en Turquía, más de un medio reportó que el melodrama llegaría pronto a su fin.

Sin embargo, “Sen Çal Kapim”, que es el título original de esta producción turca, fue finalmente renovada por algunos meses más. Aunque este anuncio alegró a sus fanáticos en España, en Turquía se dio a conocer que la telenovela ya no tendrá más capítulos hasta junio de 2021. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

La telenovela turca que está arrasando en España ha sido renovada hasta septiembre próximo (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: POR QUÉ NO HABRÁ MÁS CAPÍTULOS DE LA TELENOVELA EN TURQUÍA HASTA JUNIO DE 2021

FOX Turquía anunció que “Love Is in the Air” ha sido renovada por 13 episodios más; es decir, continuará hasta el mes de septiembre. La noticia ha sido bien recibida por los fanáticos que siguen fielmente cada capítulo de la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat.

Además, la cadena anunció que el capítulo 39 que se emite este próximo sábado 10 de abril será el último de la actual temporada y que la emisión no se retomará hasta el próximo junio.

“Llegaremos al final de temporada en el capítulo 39 por motivos de salud. Sen Cal Kapimi continuará en junio con nuevos episodios donde lo dejó. ¡Quedaos en el camino!”, dice el comunicado de la productora en las redes sociales.

La comedia romántica turca tiene asegurados trece capítulos más. (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

Según el documento, la razón se encuentra en que el equipo de la serie lleva trabajando sin descanso desde mayo de 2020 -la preproducción comenzó incluso antes en abril de 2020-, y en medio de la pandemia.

De esta forma, cadena y productora podrán darle un final justo a la historia de amor de Eda y Serkan. Sin embargo, lo que podría estar en duda es la continuación del actor turco en su papel.

Kerem Bürsin todavía no ha firmado su contrato de renovación y se encuentra negociando con la compañía. Eso sí, vale aclarar que actualmente el intérprete tiene un proyecto con Netflix que podría coincidir con las grabaciones de los nuevos episodios; poniéndolo en la difícil situación de elegir entre ambos programas.

Por su parte, su co-protagonista, Hande Erçel se encuentra en una situación similar. La actriz turca ya fue confirmada para la nueva serie “The Ring”, que iba a iniciar rodaje en el verano; no obstante, logró posponer las grabaciones para poder estar en los últimos capítulos de “Love Is in the Air”.