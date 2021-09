Sitare Akbaş, quien interpreta a Fifi en “Love Is in the Air”, y Hande Erçel, quien interpreta a Eda, eran buenas amigas al igual que sus personajes en la popular telenovela turca, sin embargo, todo parece indicar que su estrecha relación terminó debido al músico y actor turco Murat Dalkiliç.

La polémica se desató porque el artista es el exnovio de Hande Erçel y recientemente empezó a salir con la también actriz Sitare Akbaş, y aunque la nueva pareja aún no ha confirmado su romance se les ha visto juntos en varias ocasiones en una actitud cómplice que no deja casi ninguna duda.

Cuando los reporteros preguntaron al respecto, Murat Dalkiliç solo dijo: “Cuando me preguntan algo que no quiero responder, nunca lo haré. Te lo diré si quiero. No quiero hablar”. En tanto, la actriz turca de 32 años prefirió guardar silencio.

EL COMPROMISO DE HANDE ERÇEL Y MURAT DALKILIÇ

La protagonista de “Love Is in the Air” y el músico comenzaron su relación amorosa en el 2017, e incluso viajaron a Barcelona para asistir a un concierto de Beyoncé. Tres años más tarde se comprometieron, pero según comunicó el representante de la interprete, todo terminó en agosto del 2020.

Ellos no revelaron los motivos de su separación, pero los rumores señalan que la expareja rompió su compromiso debido a los celos del cantante, quien se enfadó al ver a su novia junto a Kerem Bürsin en el especial de Año Nuevo de La voz Turquía.

Tras el final de su compromiso, Hande Erçel comenzó a salir con el actor Kerem Bürsin, y ambos confirmaron su romance compartiendo unas imágenes de sus vacaciones en las Maldinas.

Kerem Bürsin y Hande Erçel planean viajar juntos a Estados Unidos tras el final del rodaje de "Love Is in the Air" (Foto: Kerem Bürsin y Hande Erçel/ Instagram)

¿REALMENTE EXISTE UN CONFLICTO ENTRE HANDE ERÇEL Y SITARE AKBAŞ?

Después de su estrecha amistad, que traspasó las pantallas, parece que las actrices de “Love Is in the Air” han cortado lazos y se han dejado de seguir en las redes sociales. ¿Murat Dalkiliç fue el responsable o existe otro motivo?

Algunos seguidores de la telenovela turca y de las actrices creen que esa fue la razón por la que Fifi no aparece en la segunda temporada de la serie que ha conquistado a más de 40 países.