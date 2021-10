Hande Ercel es una de las actrices turcas más populares del momento gracias al éxito de “Love Is in the Air”, la telenovela que protagonizó junto a Kerem Bürsin. El fenómeno internacional que ha significado esta ficción, donde interpreta a Eda, le ha permitido a la joven de 27 años convertirse en toda una celebridad.

Hoy el rostro de Hande Ercel es conocido dentro y fuera de Turquía, su popularidad se traduce en los millones de seguidores que tiene en las redes sociales. La joven no solo es una estrella de la televisión turca, también es considerada un ícono de la moda.

Hande Ercel ha demostrado que la cámara la ama y que su belleza conquista a todos. La joven comenzó su carrera en el modelaje y durante mucho tiempo trabajó para diversas marcas y anuncios. Ahora, convertida en toda una estrella, sigue siendo protagonista de campañas publicitarias, la más reciente es de una marca de ropa de Turquía y ha dado de qué hablar.

HANDE ERCEL, ESTRELLA DE LA TELEVISIÓN TURCA E ÍCONO DE LA MODA

Además de ser considera una de las actrices turcas más populares y exitosas del momento, gracias al éxito de “Love Is in the Air”, Hande Ercel también se ha convertido en todo un ícono de la moda.

Hande Erçel es imagen de Nocturne, una marca de ropa de Turquía que tiene como tema principal resaltar la fuerza de la mujer. La campaña en redes sociales ha sido todo un éxito pues el hashtag #WOMANofPOWER se convirtió en Trending Topic en varios países como Brasil, Italia, Alemania, México y España, donde la actriz turca tiene un ejército de fans.

A través de las redes sociales, podemos ver el video que protagoniza Hande Erçel donde demuestra porque es una de las actrices más bellas y cotizadas del momento. En el clip, la joven de 27 años demuestra todo su carisma frente a la cámara y el glamour que la caracteriza.

En las imágenes podemos ver a Hande Erçel usando diferentes ‘outfits’: un abrigo de cuero negro, un traje rojo, un conjunto con estampado animal, una falda ajustada, una casaca mostaza, jeans, un top... No importa que prenda se ponga, la actriz sabe cómo lucir exactamente la ropa de la marca que representa.

Este material audiovisual ha causado furor en las redes sociales, más de 2,5 millones de reproducciones y casi 20.000 comentarios son la prueba de la repercusión que tiene Hande Erçel.

El post ha recibido muchos comentarios aplaudiendo lo bien que luce y, entre todos ellos, resalta el de Kerem Bürsin, su coprotagonista en “Love Is in the Air” y pareja en la vida real.

De hecho, el actor turco siempre ha apoyado a Erçel en redes sociales, incluso cuando aún no eran pareja. El intercambio de mensajes entre ellos era algo muy habitual y evidenció la buena química que tienen.

Sin duda, Hande Erçel va a seguir dando de qué hablar. Tras finalizar “Love Is in the Air”, sus fans van a seguir cada uno de sus pasos, ya sea en la televisión, modelando o en cualquier proyecto que la joven participe.