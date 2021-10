Después de cinco años complicados, Eda y Serkan, junto a la pequeña Kiraz, han formado una hermosa familia que está por recibir a un nuevo integrante. Los protagonistas de “Love Is in the Air” serán padres por segunda vez y preparan con mucha ilusión la llegada del nuevo Bolat, pero pronto aparecerán las primeras discusiones. ¿Cómo será esta nueva etapa de la pareja?

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

Fue así como “Love Is in the Air” replicó su éxito en otros países, como España, donde se trasmite por la señal de Divinity. La historia de amor de Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) ha conquistado a la teleaudiencia con una trama divertida y conmovedora, convirtiéndose en una de las favoritas de la pantalla chica. Aquí te contamos qué pasará en los próximos capítulos, durante la semana del lunes 25 al viernes 29 de octubre.

“Love Is in the Air” es una de las producciones extranjeras (Turquía) más vistas de los últimos años (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

5 COSAS QUE PASARÁN ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”

1. KIRAZ YA SABE QUE SERÁ HERMANA MAYOR

Aunque Eda y Serkan han intentado mantener en secreto el embarazo, la pequeña Kiraz se enteró de la noticia al escuchar a sus padres durante una conversación. “Cuando nazca mi hermanita le pondremos juntas el nombre al pony. Estás embarazada, el bebé ya está en camino. Te he oído decirlo”, les dice a sus padres, a los que chantajeará para mantener el secreto guardado.

2. LA SORPRESA DE SERKAN A EDA

Eda y Serkan serán padres por segunda vez y eso lo ha cambiado todo. Es por ello que Serkan cree que es el mejor momento para sorprender a Eda con una espectacular casa. La arquitecta paisajista se emociona al conocer el lugar y descubrir todos los encantos que esconde esa mansión.

“Es la casa de mis sueños”, le dice Eda a Serkan, quien le confiesa que tenía la casa hace tiempo. “¿Recuerdas que Piril y el equipo te hicieron preguntas sobre cómo sería la casa en la que te gustaría vivir? Lo anoté e hice un diseño”, le cuenta a su esposa, que no puede estar más feliz.

3. ¿EDA TENDRÁ UNA NIÑA O UN NIÑO?

Serkan quiere saber si lo que tendrán será niño o niña, pero Eda prefiere que sea sorpresa. El arquitecto no se piensa quedar de brazos cruzados e idea con Engin un plan para descubrir el sexo del bebé. Ya todos saben sobre el embarazo.

“Si huele fuerte, es un niño. Si no, una niña. Si tiene los pies helados, es un niño. Si la tripa es redonda, una niña. Si es ovalada, un niño”, leen por internet. Sin embargo, ninguna de dichas teorías le sirven para nada. Finalmente, un médico les confirma que tendrán ¡un niño!

Kiraz ya sabe que su mamá está embarazada (Foto: MF Yapim)

4. LOS CELOS DE KIRAZ Y LOS CUIDADOS EXTREMOS DE SERKAN

El embarazo de Eda continúa adelante bajo la atenta mirada de Serkan, que no quiere perderse ni un solo minuto de esta etapa. La pareja prepara la llegada del bebé con mucha ilusión, pero pronto aparecen las primeras discusiones: la sobreprotección del arquitecto y aprender a llevar los celos de la pequeña Kiraz.

Eda siente la primera patada de su bebé y esto emociona a Serkan. Kiraz no puede ocultar sus celos y le pega a su padre en la espinilla: “Yo también sé dar patadas, no sé qué veis de especial”, dice la niña molesta.

Otra situación que se presenta es sobre el trabajo de Eda. Ella se siente bien y en forma, por lo que no piensa cambiar su rutina. “Estoy embarazada, no enferma y puedo hacer una vida normal”, le comenta a Serkan. Pero él se muestra preocupado y le pide que trabaje desde casa y empiece a tomarse las cosas con más calma: “Lo único que quiero es cuidarte a ti y también a nuestro chiquitín”, señala.

5. SERKAN CONOCERÁ A SU ABUELA

Eda convencerá a Serkan para acudir a la cena familiar en la que estará presente su abuela, que todavía no sabe de su existencia. “Veo que se ha adaptado muy bien a esta familia, nos gusta decir las noticias en el último momento”, le dice a Kemal, que planea soltar la bomba en la reunión familiar. ¿Qué pasará cuando su madre conozca a Aydan y Serkan?