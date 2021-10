La relación de Eda y Serkan se ha tensado con el embarazo. La obsesión del empresario por controlar cada movimiento de la florista está provocando varios enfrentamientos entre los protagonistas de “Love Is in the Air”, la telenovela turca que es un éxito en España.

Protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, “Sen Çal Kapımı” apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” se extendió a otros países, como España, donde replicó su éxito de audiencia. Fue así como la historia de amor de Eda y Serkan llegó para conquistar a la teleaudiencia con una trama divertida y conmovedora, donde sus protagonistas viven todo tipo de situaciones que ponen a prueba su amor. Aquí te contamos qué pasará en los próximos capítulos y cuál es el horario de la próxima semana, del lunes 1 al viernes 5 de noviembre.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” POR DIVINITY?

“Love Is in the Air” estrena episodios nuevos de lunes a viernes a través de la señal de Divinity en España. La telenovela turca se emite en el horario de las 16:30 horas.

Además, los seguidores de la produccion protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel pueden mirar los episodios de manera online y en directo a través de la plataforma Mitele PLUS, por un valor de cuatro euros al mes.

¿QUÉ PASARÁ EN LOS PRÓXIMOS CAPITULOS DE “LOVE IS IN THE AIR”?

1. LOS EXTREMOS CUIDADOS DE SERKAN POR EL EMBARAZO DE EDA

La obsesión de Serkan con el embarazo de Eda está provocando varios problemas entre los protagonistas de “Love Is in the Air”. A pesar de su avanzado estado de gestación, la florista sigue trabajando en la oficina y llevando al límite al empresario.

“Tengo cosas mejores cosas que hacer que soportar tu terquedad”, le dice Eda a Serkan, que sigue agobiándola con sus excesivas atenciones y cuidados.

Eda se rebela y desafía a su esposo. No solo seguirá trabajando en la oficina, sino que ha desayunado allí, poniendo los nervios de punta del empresario. “Tú trabajarás desde casa y yo no interferiré en el nombre de nuestro hijo. Tú lo elegirás”, dice Serkan, que no tardará en arrepentirse de su oferta.

2. ERDEM Y SU PLAN CON SERKAN

Tras el fracaso del plan de la excavadora, Erdem pondrá en marcha la segunda fase del plan que ideado con Serkan para obligar a Eda a regresar a casa y que descanse durante su embarazo. Sin embargo, la florista no tardará en descubrir la verdad y no cederá.

3. BURAK SIGUE A PRUEBA

Burak se da cuenta de que Melo y Ayfer están tendiéndole una trampa y aun así accede a complacer a su novia. “Te aseguro que está hecho para ti. Es el novio perfecto para ti. No encontrarás a nadie mejor que él”, le dice la tía de Eda a Melo, que sigue confusa.

4. EL ANILLO DESAPARECIDO

La desaparición del aniñño de Aydan hace que todos se vuelvan locos buscándolo hasta que la madre de Serkan encuentra un posible sospechoso: Kerem, él habría cogido el anillo para pagar sus estudios.