Los fines de semana en España se han convertido en los preferidos de los seguidores y fanáticos de la telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original) debido a que pueden ver una gran maratón de capítulos de este éxito otomano. Desde su estreno en el 2020 ha sido el canal Divinity el que ha transmitido este drama que se ha convertido en el favorito de muchos.

Teniendo como protagonistas a los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel, la telenovela “Love Is in the Air” se ha consagrado como una de las más vistas en los últimos tiempos y su popularidad en España es parecido al que tuvo en su país natal, Turquía.

Inicialmente la telenovela tuvo 39 episodios pero debido a su gran aceptación del público y al rol que han jugado los actores logró que una segunda temporada pueda ver la luz el 8 de julio del 2021 en España.

Es así que “Love Is in the Air”, donde se relata la historia de amor de Eda y Serkan y que vivirán una serie de situaciones y cuyas vivencias continuarán dando miles de sorpresas, es una de las producciones con mayor rating de sintonía.

Eda y Serkan llegaron a casarse en la telenovela Love Is in the Air.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” PARA EL FIN DE SEMANA?

Este fin de semana la telenovela “Love Is in the Air” dará mucho que hablar debido a sus emocionantes episodios.

Según informó la cadena televisiva Divinity, a través de su programación, la maratón de episodios podrá ser vista en dos días.

El sábado 30 de octubre desde las 15:45 horas hasta las 23:15 horas (hora local).

El domingo 31 de octubre iniciará a las 16:00 horas hasta las 23:30 horas (hora local).

Cabe mencionar también que el viernes 29 de octubre la programación de Divinity ubica a “Love Is in the Air” en el horario de 23:15 horas y se extiende hasta las 04:00 horas del día sabado.

Es así que los fanáticos de esta producción turca van a poder disfrutar de largas horas de programación de su telenovela favorita.

Serkan y Eda han conquistado al público español con su historia de amor, entre altibajos y reencuentros.

¿POR QUÉ “LOVE IS IN THE AIR” TIENE HORARIO DIFERENTE LOS FINES DE SEMANA?

La gran sintonía de “Love Is in the Air” ha hecho que los fanáticos también puedan ver sus capítulos los fines de semana. Fue así que desde el 25 de septiembre Divinity transmite esta producción desde las 15:45 horas los sábados y domingos. Además, los capítulos son más largos.

De este modo, como lo dijo la cadena, los fines de semana dejaron de llamarse así para responder al nombre de “Love Weekends”.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.