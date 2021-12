Kerem Bürsin y Hande Erçel son los actores turcos más populares del momento gracias al éxito de “Love Is in the Air”. La producción otomana, que se vendió a más de 45 países, se convirtió en todo un fenómeno televisivo lanzando a la fama a sus protagonistas. Ahora, los actores que interpretaron a Eda y Serkan se han convertido en celebridades dentro y fuera de Turquía, por lo que sus vidas personales y proyectos profesionales son de interés público.

Durante el 2020 y mitad de 2021, Kerem Bürsin y Hande Erçel tuvieron una agenda muy apretada. Han estado un año y medio grabando “Love Is in the Air”, sin tener tiempo para descansar o pensar en otros proyectos. Además, entre largas jornadas de trabajo, los actores se enamoraron y oficializaron su relación el pasado mes abril, acaparando todas las miradas.

Desde que hicieron público su romance, Kerem Bürsin y Hande Erçel, son el foco de atención de los medios especializados y de sus mismos fans. Tras terminar el rodaje de la telenovela turca, el pasado mes de agosto, y pasados unos meses de merecido descanso, los actores turcos están cerrando sus próximos proyectos. ¿Cuáles son? Aquí te lo contamos.

Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron “Love Is in the Air” (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE HANDE ERÇEL PARA EL 2022?

Dedikoducu Çocuk, director de casting y manager de Hande Erçel, ha lanzado algunos indicios sobre el futuro de la actriz. En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, el hombre ha insinuado que muy pronto anunciará novedades respecto a los próximos proyectos en los que veremos a la protagonista de “Love Is in the Air”.

“Creo que viene ... Próximamente #HandeErcel”, escribió en la publicación, junto a una imagen de Hande Erçel luciendo muy elegante en un traje rojo.

Este anuncio, por supuesto, puede significar muchas cosas. Es probable que Hande Erçel haya fichado para una nueva serie o película, que tenga una participación especial en alguna producción o que la actriz y modelo se convierta en imagen de una marca importante.

Lo cierto es que gracias al éxito de “Love Is in the Air”, la actriz es una de las cotizadas dentro de la industria turca en este momento, por lo que son muchos los que quieren trabajar con ella y tenerla en alguna producción.

Otro detalle que se conoce es que Kerem Bürsin y Hande Erçel se trasladarán a Estados Unidos. Desde que Erçel dijo que iba a viajar al extranjero para mejorar su inglés y seguir formándose como actriz, todos los ojos están puestos en su nueva aventura.

A finales de octubre, Hande Erçel viajó a Nueva York sin Kerem Bürsin. Aunque no han trascendido los motivos del viaje, son varios los medios turcos que especulan que la actriz podría instalarse allí para asistir a un curso de interpretación, lo cual encajaría a la perfección con sus planes.

“Quiero alejarme un poco, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación y mejorar”, dijo meses atrás Hande a los medios turcos.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE KEREM BÜRSIN PARA EL 2022?

Kerem Bürsin tiene cosas en marcha y podríamos conocer más detalles de sus próximos proyectos en los siguientes meses. El protagonista de “Love Is in the Air” goza de fama y éxito, incluso es reconocido en varios continentes por lo que tiene varias ofertas laborales.

En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario quiso saber acerca del futuro del actor. “¿Cuándo volverá Kerem Bürsin con un proyecto, por favor?”, preguntaba, a lo que el medio Noluyo respondió: “Hasta donde yo sé, en 2022 (agosto-septiembre) a más tardar”. Cabe señalar que no se trata de una fuente oficial, así que cualquier cosa podría pasar.

Kerem Bürsin también tenía planeado irse a Estados Unidos junto a su novia. Cabe señalar que él ya ha vivido en este país, pero no encontró allá la puerta correcta. Fue en Turquía, su ciudad natal, en donde despegó su fama. Sin embargo, ahora que es toda una celebridad podría probar suerte en el medio artístico americano.

El protagonista de de “Love Is in the Air” tiene una productora llamada Braveborn y, para el medio “ELLE” de Turquía, contó que sus planes con este emprendimiento son muchos. Tiene en vista la excelencia antes que el apuro.

Actualmente, la productora de Kerem Bürsin es responsable de una película sobre el último libro de un autor llamado Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir. Llevan más de seis meses y está muy entusiasmado con ello.