Kerem Bürsin y Hande Erçel se han convertido en los actores de moda dentro y fuera de Turquía gracias al éxito de “Love Is in the Air”. Los actores interpretaron a Serkan y Eda en la telenovela turca, derrochando mucha química en cada escena. Fue así como llevaron su amor de la ficción a la vida real y hoy son la pareja del momento.

Desde que oficializaron su relación en abril 2021, tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de “Love Is in the Air”, son el foco de atención de los medios especializados y de sus mismos fans.

Todos están pendientes de lo que dice y hace la pareja: cada movimiento, cada gesto, cada declaración se convierte en noticia y es tendencia en las redes sociales. Y, tras ocho meses de relación, los rumores sobre una próxima boda ya han empezado a circular en Turquía. ¿Es cierto que Kerem Bürsin y Hande Erçel se van a casar?

Los rumores sobre una próxima boda ya han empezado a circular en Turquía (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

¿CUÁNDO SE CASARÁN KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Kerem Bürsin y Hande Erçel son la pareja del momento y su relación está en el foco de atención de la prensa y de sus fans. Su amor nació durante las grabaciones de “Love Is in the Air”, la exitosa telenovela turca que les ha dado fama internacional y que los ha convertido en los actores más cotizados del medio.

Los protagonistas de “Love Is in the Air” tratan de mantener su relación lejos de los reflectores y suelen ser reservados, sin embargo siempre se han mostrado sinceros con los medios y han desmentido diversos rumores sobre su romance.

Cuando fueron consultados sobre si habrá boda, Kerem Bürsin dejó claro que el matrimonio no está en sus planes por el momento y que ambos están pasándola muy bien juntos.

“Estamos disfrutando de nuestra relación. El matrimonio es un tema muy importante y es demasiado pronto para hablar sobre eso”, confesó el protagonista de “Love Is in the air” a la prensa durante un encuentro.

En esa misma conversación, Kerem Bürsin afirmó que ahora están centrados en sus próximos proyectos laborales. Proyectos de los que al parecer no quieren hablan. “Nunca hablamos de trabajo cuando estamos juntos. Vivimos en nuestro propio mundo’', agregó el actor turco.

Sin embargo, la aclaración de Kerem Bürsin no detuvo los rumores sobre una próxima boda y los actores de “Love Is in the Air” volvieron a ser interrogados sobre si tienen planes de matrimonio durante la entrega de premios Ayakli Gazete, donde se llevaron cuatro galardones, entre ellos el de Mejor pareja de televisión y los de Mejor actor y actriz de comedia.

Sonrientes y cordiales, los actores respondieron las preguntas de la prensa, a los que les aclaraban que no estaban pensando en pasar por el altar. “No hablemos del matrimonio esta noche. No entremos en asuntos privados, estamos aquí por nuestro trabajo y estamos muy felices”, dijo el actor de “Love Is in the Air”.

Tras finalizar las grabaciones de “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin y Hande Erçel se alistan para embarcarse en nuevos proyectos. Por ahora, los actores han sido muy reservados sobre los próximos trabajos en los que estarán.

Se sabe que Hande optó por mejorar su nivel de inglés y hacer un curso de interpretación en el mundo del cine. Por estos motivos decidió viajar a Estados Unidos. Mientras que Kerem está analizando propuestas laborales.