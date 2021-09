Kerem Bürsin, el galán turco de fama internacional gracias a su protagónico en la telenovela otomana “Love Is in the Air” o “Sen Çal Kapımı”, en su idioma original. Este desbordado éxito no hubiese sido posible, tal vez, si no hubiese acudido a la boda de su primo en Turquía.

El artista que da vida a Serkan Bolat, el galán de la telenovela turca junto a Hande Erçel (Eda Yıldız), cuyo romance saltó de la ficción a la realidad, ha tenido un duro camino. Antes de ser una estrella de las producciones turcas, solo tenía en su cabeza llegar a Hollywood. Se graduó Comunicación y marketing, pero luego empezó a llevar clases de interpretación con Carolyn Pickman y Eric Morris en Los Ángeles.

¿POR QUÉ UNA BODA CAMBIÓ LA VIDA DE KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin, mientras se preparaba como actor en Estados Unidos y empezaba a aparecer en anuncios y pequeños papeles, no imaginaba que su futuro inmediato sería otro. Cuando acudió a la boda de su primo, en Estambul, conoció a una persona que sería clave en su carrera, que hoy le ha permitido tener lo que siempre soñó.

El cotizado galán coincidió en la reunión con Gaye Sökmen, dueña de una importante agencia de representación en Estambul, quien le invitó a unirse. A él, en principio, no le gustó mucho la idea porque en su cabeza solo estaba llegar a Hollywood, pero finalmente aceptó.

“Conocí a Gaye Sökmen por casualidad cuando vine a la boda de mi primo. Me inscribí en su agencia de actuación. Llamé, pero cuando regresé a Turquía, me pregunté: ‘¿Debería instalarme en Nueva Zelanda y trabajar como carpintero?’. Se me pasaban por la cabeza ideas locas. Pero luego decidí quedarme en Turquía y actuar como actor”, cuenta Bürsin en una entrevista a InternetHaber.

Esta mezcla de circunstancias lo impulsaron a mudarse a Turquía: sin duda una de las mejores decisiones de su vida. Pronto empezó a triunfar. Su primer trabajo fue Unutursam Fisilda, pero la fama internacional la gana con “Love Is in the Air”. Hoy tiene más de 9 millones de seguidores en Instagram y, además, es imagen de importantes como BMW. Su aparición en las telenovelas turcas le ha abierto las puertas en Estados Unidos, pues en su última visita a ese país, indica el propio actor “recibió mucha atención”. ¿Estará cerca, finalmente, el momento en que logre cumplir su sueño y conquiste Hollywood?

"Love Is in the Air" le dio fama internacional y le permitió conocer el amor (Foto: MF Yapım)

¿CUÁL ES EL NUEVO PROYECTO DE KEREM BÜRSIN?

El nuevo proyecto del actor Kerem Bürsin, protagonista de “Love Is in the Air” es una película titulada “Fucking Love”, una adaptación de la novela “Ask Köpeklikti” del escritor turco Ahmet Ümit, quien es un experto en thriller.

Además, Kerem trabajará de la mano con el director Altan Donmez, quien dirigió la mencionada telenovela turca que está conquistando varios países a nivel internacional.

Todavía no se sabe de qué manera Bürsin participará en esta iniciativa, pero sí se sabe que trabajará como productor. Sin embargo, no se ha descartado que tome un papel en el filme dedicado al amor.

¿CUÁNDO ESTARÁ KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA?

Kerem Bürsin, el protagonista de “Love is in the air”, estará en España entre el 21 y el 24 de octubre para participar como el embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, que celebrará su 25 aniversario, informó Divinity, una noticia que sorprende y emociona a sus seguidores que ya están en cuenta regresiva.

“(La llegada del actor turco) Representa una oportunidad excepcional para el objetivo de la internacionalización tanto de la pasarela como del talento de los diseñadores que van a desfilar en la próxima edición y, por supuesto, del potencial turístico de Gran Canaria”, explica Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria a Divinity.

Así que los sueños se cumplen y se podrá ver al actor turco Kerem Bürsin, en Maspalomas, por donde también pasarán diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada o Dolores Cortés.

Ahora con tremenda notica, surge otra interrogante ¿Kerem llegará a las islas españolas solo o acompañado de Hande Erçel? La joven no solo es pareja en la teleserie romántica, sino también en la visa real.

