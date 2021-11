Kiraz, la hija de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin), se robó toda la atención en la segunda temporada de “Love Is in the Air”. La pequeña enamoró al público con su dulzura, sus ocurrencias y su ternura, dejando una huella imborrable en la exitosa telenovela turca.

Maya Başol es la actriz que está detrás de Kiraz. La pequeña tiene seis años y todo un futuro prometedor dentro del mundo de la actuación. “Love Is in the Air” es su primer trabajo en la pantalla chica, proyecto que la ayudado a hacerse muy popular dentro y fuera de Turquía.

Su gran talento, su desparpajo y su encanto hicieron que Maya Başol enamorara a los espectadores de la telenovela turca. La pequeña actriz no solo ha ganado reconocimiento con “Love Is in the Air”, también ha hecho muy buenos amigos. Hande Erçel y Kerem Bürsin, sus padres en la ficción, son muy cercanos a ella y su reencuentro ha demostrado el estrecho vínculo que hay entre los tres.

Maya Başol, Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la segunda temporada de "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapim)

EL REENCUENTRO DE KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL CON MAYA BAŞOL, SU HIJA EN “LOVE IS IN THE AIR”

Maya Başol, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reunido tras el final de “Love Is in the Air”. Los tres protagonistas de la segunda temporada de telenovela turca se han reencontrado en la casa de la pequeña actriz y han mostrado lo bien que se llevan.

A través de su cuenta de Instagram, Maya Başol compartió este momento en el que se reunió con sus padres en la ficción. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron a visitar a la pequeña actriz a su casa y conocieron a Eva, su hermana pequeña, que nació hace poco más de diez días.

Emocionada con la visita de la pareja protagonista de “Love Is in the Air”, Maya compartió con todos sus seguidores este emotivo encuentro en el que se evidenció el estrecho vínculo que la pequeña ha creado con Hande Erçel y Kerem Bürsin, los dos actores de moda en Turquía.

Maya Başol, Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reunido de nuevo (Foto: Maya Başol/ Instagram)

En las fotografías y videos compartidos a través de historias de la red social, se puede ver que Kerem Bürsin es muy tierno con la pequeña actriz y que disfruta mucho pasar tiempo con ella.

El actor y modelo turco disfrutó jugando con Maya, a la que cogió en su regazo para hacerle cosquillas mientras ella se reía y le daba un cariñoso mordisco en la mejilla.

Por su parte, Hande Erçel también llenó de mimos a la pequeña. Mucho más tranquila que su novio, la actriz abrazaba cariñosamente a la niña mientras compartía con ella confidencias y veía algunas cosas en el celular.

Hande Erçel y Maya Başol (Foto: Maya Başol/ Instagram)

Maya Başol dejó constancia en su muro de Instagram de este encuentro tan especial con una fotografía en la que aparece besando a Hande Erçel mientras ella a sostiene entre sus brazos y sonríe.

El pasado domingo 7 de noviembre, Maya Başol ha dado la bienvenida a su hermana, una niña que se llama Eva. Horas después del nacimiento, la actriz de ‘Love is in the air’ acudió al hospital para conocer a su hermana menor.

Maya Başol goza de gran popularidad en Turquía, es una de las modelos publicitarias más joven y toda una influencer. La fama no es algo nuevo para ella ya que ha protagonizado campañas publicitarias desde que tenía un año, pero, sin duda, “Love Is in the Air” le ha permitido ganar reconocimiento internacional a sus cortos seis años.