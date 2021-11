Tras triunfar en la pantalla chica como Eda en “Love Is in the Air”, Hande Erçel está a punto de estrenar su primera película que se llama “Mest-i Aşk”, también conocida como “Drunk on Love”. La actriz de 27 años, que está pasando por un gran momento profesional, asume un nuevo reto en su carrera y pronto podremos verla en la gran pantalla.

“Mest-i Aşk”, coproducida por Irán y Turquía, es un drama de época romántico que ya ha sido rodado y cuyo estreno está previsto para este mismo año en Turquía. El largometraje está dirigido por el director iraní Hassan Fat’hi, que también es el guionista de la película.

El trabajo de Hande Erçel en “Mest-i Aşk” marca su debut en la gran pantalla, ya que hasta la fecha la actriz había estado vinculada a diversos títulos de la televisión turca, pero a ninguna película. Pero, ¿de qué trata “Mest-i Aşk”? Aquí te lo contamos.

La actriz turca Hande Erçel interpreta a Kimia en “Mest-i Ask” (Foto: ENG Yapım Medya)

¿DE QUÉ TRATA “MEST-I AŞK”, LA PRIMERA PELÍCULA DE HANDE ERÇEL?

La película “Mest-i Aşk” es un drama de época romántico que narra la historia del poeta Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, también conocido como Rumi. Según la sinopsis oficial, la cinta se centra en la amistad de Rumi con Shams Tabrizi, el amor que le profesaba y la gran influencia que este último tuvo en su vida, su poesía y su amor por Dios.

“Mest-i Aşk” es una coproducción turco-iraní que reúne a reconocidos actores como Parsa Pirouzfar y Shahab Husseini, quienes comparten los papeles principales en la película, que traerá una perspectiva diferente a la vida de Mevlana.

También encontramos a otros destacados actores como Bensu Soral (Içerde: Nada es lo que parece), Boran Kuzum (Hakan, el protector), Burak Tozkoparan (Paramparça: Vidas cruzadas) y Halit Ergenc (Vatanim Sensin), que en conjunto completan el reparto.

Se trata de una producción conjunta de ENG Yapım Medya y Semarya Film. El rodaje de la película “Mest-i Ask” ya ha finalizado y actualmente está en fase de postproducción.

La actriz turca Hande Erçel interpreta a Kimia en “Mest-i Ask”, la hijastra de Rumi y amante de Shams. Este papel supone su debut en la gran pantalla, ya que hasta la fecha solo había trabajado en varios proyectos para la televisión turca.

TRÁILER DE LA PELÍCULA “MEST-I AŞK”

A través de sus redes sociales, la producción de la película “Mest-i Aşk” ha compartido avances de lo que verá en público este 2021 en la pantalla grande.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA PELÍCULA “MEST-I AŞK”?

Según han señalado los medios turcos, la película “Mest-i Aşk” se estrenará en 2021, aunque todavía no hay una fecha exacta. Este largometraje es una co-producción entre Irán y Turquía que tiene como director a Hassan Fat’hi.