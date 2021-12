Las grabaciones de la telenovela turca “Love Is in the Air” fue el escenario propicio para que la actriz Hande Erçel encontrara el amor y conociera a Kerem Bürsin con quien mantiene una relación sentimental formal en la actualidad. Precisamente, una nueva rivalidad ha despertado entre quien encarnó a Eda Yildiz y la ex de su novio, Serenay Sarıkaya.

“Love Is in the Air”, fue una de las producciones otomanas más vistas y aclamadas en varios países del mundo luego de haber triunfado en Turquía. Con esa telenovela, Kerem Bürsin, logró alcanzar la fama al igual que Hande Erçel cuyo nombre se hizo conocido en varios países.

Hande Erçel y Kerem Bürsin oficializaron su relación en abril del 2021 luego de ser descubiertos en sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella fecha sus miles de fanáticos en todo el mundo han celebrado esa unión.

Love Is in the Air fue protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel.

Pero una de las parejas más conocidas del actor turco fue Serenay Sarıkaya con quien inició una relación sentimental en el 2015 y permanecieron juntos hasta mayo de 2019. El amor entre ambos nació cuando grababan un anuncio publicitario para Mavi Jeans. Desde aquella ocasión los artistas fueron vistos cenando, paseando y realizando algunas actividades juntos hasta que iniciaron su romance que duró cuatro años.

Serenay Sarıkaya y Kerem Bürsin cuando eran pareja.

LA NUEVA RIVALIDAD ENTRE HANDE ERÇEL Y SERENAY SARIKAYA

El actor Kerem Bürsin tiene a quien fue su pareja, Serenay Sarıkaya, y a su novia actual Hande Erçel enfrentadas por un peculiar motivo que ha llamado la atención de los miles de fanáticos de la recordada Eda Yildiz (Hande Erçel).

Las dos actrices destacan por su gran talento en las producciones turcas pero también por su gran belleza. Sin embargo, están enfrentadas por el hecho de llevar la misma prenda de vestir.

Diversos medios de comunicación de Turquía no pasaron por alto el hecho que a Serenay Sarıkaya y Hande Erçel se les vio vestidas con el mismo pantalón de una reconocida marca mundial, hecho que no demoró en hacerse viral en las redes sociales.

Tras ello, los fanáticos de ambas actrices salieron en defensa de su artista favorita tratando de opacar los críticos comentarios sobre la otra.

HANDE ERÇEL ES EL ROSTRO PUBLICITARIO DE LA MARCA

Pero el hecho que generó gran impactó entre los fanáticos de Serenay Sarıkaya y Hande Erçel fue que la exnovia Kerem Bürsin posó para las cámaras vistiendo la prenda de vestir de la cual Hande Erçel es el rostro publicitario.

Hande Erçel es imagen de Nocturne, una marca de ropa de Turquía que tiene como tema principal resaltar la fuerza de la mujer. La campaña en redes sociales ha sido todo un éxito pues el hashtag #WOMANofPOWER se convirtió en Trending Topic en varios países como Brasil, Italia, Alemania, México y España, donde la actriz turca tiene un ejército de fans.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 28 años.

Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía. Después se dio cuenta que le gustaba la actuación y empezó a encauzar su camino en ese campo. Poco a poco fue adquiriendo popularidad gracias a su participación en diversas series, donde destacó por su talento, belleza y versatilidad.

Las primeras series donde participó como personaje secundario fueron: “Tatar Ramazan” (2013), “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” y “Hayat Ağacı”, todas de 2014.

Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

Ella se ha convertido en la actriz turca con más seguidores en Instagram al tener 19,8 millones de seguidores. Entre sus hobbies, además de viajar, le gusta nadar.

