Dos de los actores turcos más talentosos y atractivos del momento son, indudablemente, Kerem Bürsin y Can Yaman, los protagonistas de las series “Love is in the air” y “Pájaro soñador”, respectivamente. Los jóvenes artistas han cautivado millones de corazones en todo el mundo, llegando a acumular una legión de seguidores en las redes sociales.

Como se recuerda, “Love is in the air” (2020) sigue la historia de un arquitecto y una florista que empiezan un relación ficticia que con el tiempo se convierte en amor; mientras que “Pájaro soñador” (2008) cuenta la vida de una joven de bajos recursos que empieza a trabajar en una gran agencia donde conoce a un hombre de quien se ilusiona profundamente, pero las mentiras le harán dudar de sus sentimientos por él.

Debido a la fama de Bürsin y Yaman, los medios especulan que podría existir una enemistad entre ellos; pero las dudas quedarían resueltas con una declaración que brindó el novio de Hande Erçel a la prensa de su país.

Kerem Bürsin es uno de los actores más reconocidos en Turquía (Foto: Medyapım / MF Yapım)

¿CÓMO SURGIÓ LA RIVALIDAD ENTRE KEREM BÜRSIN Y CAN YAMAN?

Los rumores alrededor de la rivalidad entre los actores surgieron cuando Can Yaman, quien fue uno de los más grandes referentes de las producciones turcas entre los televidentes que apenas descubrían el género, fue desplazado de su pedestal por Kerem Bürsin, un nuevo rostro que en poco tiempo logró alcanzar mayor fama a nivel internacional.

LO QUE DIJO KEREM BÜRSIN SOBRE LA RELACIÓN CON SU COLEGA

En un reciente encuentro con la prensa, el protagonista de “Love is in the air” expresó que no quiere estar rodeado de escándalos y negó tener algún tipo de antipatía o rivalidad con Yaman. Así mismo, afirmó que la popularidad de cualquiera de sus colegas beneficia a todo el rubro, por lo que las comparaciones son innecesarias:

“Está mal ver como competencia a otra persona, a otro actor. En realidad, el éxito es de todos. Que seamos conocidos en el extranjero es un éxito para todos porque la labor es dar a conocer Turquía en el exterior de la mejor manera y eso es lo que se está logrando”.