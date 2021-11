La vida de la actriz Hande Erçel, protagonista de “Love Is in the Air”, ha estado llena de alegrías al ver como se convertía en una de las artistas más reconocidas a nivel internacional por sus roles en distintas producciones turcas. Sin embargo, también ha atravesado por periodos tristes como hace dos años cuando perdió a su madre.

La telenovela “Love Is in the Air” se ha convertido en una de las producciones más exitosas del momento en todo el mundo. Esto también se debe al gran rol que jugaron los actores Hande Erçel quien interpreta a Eda Yildiz y Kerem Bürsin que encarna a Serkan Bolat.

“Love Is in the Air” fue una telenovela producida por MF Yapım, dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu. En su país de origen (Turquía) debutó el 8 de julio del 2020 mediante la cadena FOX. Su éxito fue tan grande que pudo ser transmitida en más de 40 países en todo el mundo.

En “Love Is in the Air” Hande Erçel interpreta a Eda Yıldız, una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

HANDE ERÇEL Y LA GRAN LECCIÓN QUE LE DEJÓ SU MAMÁ

Hande Erçel se vio muy afectada luego que su madre falleciera hace dos años, pero pese a ello, la actriz supo enfrentar ese episodio de tristeza y continuó trabajando en importantes producciones turcas.

Como toda madre, Aylin Erçel, siempre quiso lo mejor para su hija -Hande Erçel-, es por ello que siempre estuvo al pendiente de ella y aconsejándola en todo momento. Fue Aylin Erçel quien en sus constantes demostraciones de amor hacia su hija le dejó una gran lección de vida.

Aylin Erçel es la madre de la actriz turca Hande Erçe, falleció el 10 de enero de 2019 en el hospital Acibadem Maslak de Turquía.

Fue la misma actriz Hande Erçel quien en entrevista con la revista “InStyle” reveló algunos detalles que nadie conocía de la relación que tenía con su madre.

“La mujer que más me inspira en mi vida es mi madre. Ella es quien siempre me animó a ser la persona que quiero ser”, dijo Hande.

“Siempre trato de vivir de la manera que ella me enseñó, tocando todos los colores de la vida”, agregó.

HANDE ERÇEL Y EL EMOTIVO MENSAJE A SU MADRE FALLECIDA

La actriz Hande Erçel también reveló que el 25 de octubre su madre habría cumplido cincuenta años y la recordó publicando en su Instagram fotografías junto a su progenitora.

En ese sentido, decidió dedicarle un emotivo mensaje a su madre: “Sigues siendo esa niña, eres todas las contradicciones que siento por dentro, eres la emoción... Soy consciente de que me parezco cada vez más a ti, me encanta tanto... Y eres tan hermosa, mamá... Que pases tu nueva era nadando en mares infinitos”.

Hande Erçel colocó en su Instagram una fotografía junto a su madre.

¿DE QUÉ MURIÓ AYLIN, LA MAMÁ DE HANDE ERÇEL?

Aylin Erçel falleció el 10 de enero de 2019 en el hospital Acibadem Maslak de Turquía. Las causas de su muerte fue cáncer. La madre de la actriz no pudo vencer la enfermedad por la que luchó por muchos años. En una entrevista en diciembre de 2018, Hande confesó que estuvo al lado de su mamá mientras duró la enfermedad, incluso señaló que iba a donarle células.

Lamentablemente, y pese al agresivo tratamiento, Aylin no pudo superarlo. Fue un duro golpe tanto para Hande como para su hermana Gamze, quienes desde entonces no han parado de compartir imágenes de su madre y textos recordándola con mucho amor.

