¿Qué pasará en “Love Is in the Air”? La telenovela turca está en su etapa final, consolidándose como una de las más vistas de la pantalla chica. La historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) no deja de sacar más de una sonrisa a sus seguidores pero, en esta semana, la trama se tornará un poco más tensa por diversos factores, como el embarazo de la protagonista.

La comedia romántica, con 130 episodios y dos temporadas, se convirtió en un fenómeno en Turquía. Siempre se suele dar solo una temporada a este género, pero la ficción se ganó los corazones del público y pudo mostrar más capítulos.

Desde su emisión del 8 de julio, se notaba que la producción televisiva se convertiría en un éxito y que esta popularidad se replicaría en otros países, en diferentes continentes, rompiendo la barrera del idioma y las diferentes culturas.

En la trama de “Love Is in the Air”, Eda y Serkan empiezan como dos desconocidos que no se llevan bien. En realidad, ella lo detesta porque lo culpa de haber perdido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Pero la propuesta que le hace el acaudalado hombre cambiará la vida de ambos para siempre.

Serkan y Eda volverán a tener algunos obstáculos que sortear en el final de la telenovela turca "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapim)

5 CLAVES QUE SUCEDERÁN ESTA SEMANA EN “LOVE IS IN THE AIR”

5. ¿DÓNDE ESTÁ EDA?

En los próximos capítulos de “Love Is in the Air”, a través de Divinity en España, se verá cómo el control de Serkan sobre el embarazo hace que Eda se canse, a pesar de que advirtió en varias oportunidades a su esposo.

Ella, de esta manera, tomará decisión de fugarse y estar un tiempo a solas, porque hasta su familia ha llegado a ser obsesiva con los cuidados hacia ella y Alp, el bebé que viene en camino. Por eso, aprovechará una distracción de Seyfi para escapar de su casa. ¿Serkan podrá ubicar a Eda?

4. PROBLEMAS DE PAREJA

Mientras que las otras parejas de la telenovela turca tampoco la pasarán bien. Así como le ha sucedido a Eda, Melo también está en una situación de constante asfixia por las reiteradas atenciones que le da Burak.

Ella siempre pensó que él sería una gran pareja y hasta un gran candidato con quien formar una familia, pero su reciente conducta la ha dejado más dudas sobre si está haciendo bien en llevar a otro nivel su relación sentimental.

Elçin Afacan, la actriz que da vida a ‘Melo’, nació el 22 de enero de 1991 en Estambul, actualmente tiene 30 años (Foto: MF Yapım)

3. LA MUDANZA

De esta manera, pasarán varios meses y la relación de Eda y Serkan se encuentra en su mejor momento. No falta mucho para la llegada de Alp y ellos lo prepararán todo al detalle. Y, dentro de esos planes, estará una nueva casa para la gran familia que esperan seguir formando.

Por ello, la pareja alistarán todas sus pertenencias con el fin de que el parto se realice de una manera segura y sin ningún imprevisto. Sin embargo, cuando se están mudando, el drama no faltará en los últimos momentos de la serie turca.

2. UN PARTO INESPERADO

Porque, rumbo a su nueva casa, en una carretera donde no existe la civilización, Eda rompe aguas y entra en estado de parto. Además, el auto en el que viajaban se ha descompuesto, lo que genera una incertidumbre en la pareja, pero en especial en Serkan, quien deberá hacer de comadrona para traer a su hijo al mundo.

El nacimiento de Alp, de esta manera, se dará de una manera muy intrigante pero, sobre todo, especial: en medio de la naturaleza. La pareja llegará a sobreponerse ante los inconvenientes y su bebé llegará al mundo sano y salvo. Luego, conseguirán llegar al hospital para los cuidados de su hijo.

El parto de Eda se complica y Serkan está nervioso (Foto: MF Yapim)

1. UN EMOTIVO ADIÓS

En medio del alboroto en el hospital, todos se alegran de que Alp haya podido nacer sin mayores problemas por la situación que les tocó vivir. La familia de los protagonistas se unen, entre los gestos de felicidad y llanto, para recibir al nuevo bebé de Serkan y Eda.

Y, de esta manera, la telenovela turca culminará con el relato de Eda sobre Serkan, a quien al inicio no quería ver ni en pintura y con quien, ahora, está formando una familia como la que siempre soñaron ambos.