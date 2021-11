Sabes cuándo es el final de “Love Is in the Air”? La comedia romántica turca está en su etapa final hasta donde ha podido mantener buenos niveles de audiencia. La telenovela que cuenta la historia de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) esta semana se tornará un poco más intensa porque llega a su fin.

En la trama de “Love Is in the Air”, Eda y Serkan empiezan como dos desconocidos que no se llevan bien. En realidad, ella lo detesta porque lo culpa de haber perdido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Pero la propuesta que le hace el acaudalado hombre cambiará la vida de ambos para siempre.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA EMITIRÁN EL CAPÍTULO FINAL DE “LOVE IS IN THE AIR”?

El final de la telenovela turca “Love Is in the Air”, que cautivo de lunes a vienes a la audiencia española, se emitirá este viernes 12 de noviembre por Divinity a las 7 de la noche (hora local española). Este miércoles y jueves puedes ver la comedia romántica a las 7:20 P.M.

Miércoles 10 de noviembre a las 19:20 horas.

Jueves 11 de noviembre a las 19:20 horas.

Viernes 12 de noviembre a las 19:20 horas. GRAN FINAL.

Se espera que este domingo se repitan los últimos capítulos de la telenovela “Love Is in the Air”.

¿SE PUEDEN VER LOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR” ONLINE?

Sí, para alegría de los seguidores de la telenovela “Love Is in the Air” cada uno de sus capítulos pueden ser vistos mediante la plataforma de streaming Mitele, pagando la suscripción respectiva y tener a disponibilidad los capítulos estrenados hasta el momento y de ver los nuevos por adelantado y de manera online y en directo.

ÉXITO INTERNACIONAL

“Sen Çal Kapımı”, nombre original de la telenovela turca, apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “LOVE IS IN THE AIR”?

La comedia romántica, con 130 episodios y dos temporadas, se convirtió en un fenómeno en Turquía. Siempre se suele dar solo una temporada a este género, pero la ficción se ganó los corazones del público y pudo mostrar más capítulos.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SEN CAL KAPIMI”?