Una de las grandes sorpresas de la segunda temporada de “Love Is in the Air” es la aparición de Kiraz, la hija de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). Desde el primer momento que apareció en pantalla, la pequeña se robó el corazón del público con su dulzura y sus ocurrencias que pusieron en aprietos- en más de una ocasión- a los protagonistas de la telenovela turca.

Bajo la piel de Kiraz encontramos a actriz infantil Maya Başol, cuya fama está creciendo a pasos agigantados. “Love Is in the Air” es su primera incursión en el mundo de la interpretación, ficción que le ha permitido hacerse muy popular en Turquía y ser reconocida en otros países.

A Maya Başol no le costó conseguir el papel de Kiraz, en buena parte por su parecido físico con la protagonista, Hande Erçel. Pero no solo conquistó a los productores y al director de “Love Is in the Air”, el público también la adora. Su gran talento, su desparpajo y su encanto hicieron que la pequeña enamorara a los espectadores de la serie turca que en un éxito internacional.

KIRAZ, HERMANA MAYOR EN “LOVE IS IN THE AIR” Y LA VIDA REAL

Los seguidores de “Love Is in the Air” ya conocieron a Kiraz, la hija de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). La segunda temporada inició con un salto en el tiempo de cinco años y la aparición de la pequeña que rápidamente se fue ganando el corazón de la audiencia.

Cerca del final de la segunda temporada de “Love Is in the Air”, Kiraz se convirtió en hermana mayor luego de que Eda quedó embarazada por segunda vez. Así, la familia fue creciendo y los protagonistas de la telenovela turca afianzaron su amor.

Por casualidades de la vida, Maya Başol no solo se convirtió en hermana mayor en la ficción, también lo hizo en la vida real. La pequeña actriz, que da vida a kiraz, ha dado la bienvenida a su hermana, una niña que se llama Eva y que nació el pasado domingo 7 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, Maya Başol ha presentado a su hermana menor en la vida real. Tal y como hemos podido ver en una publicación, horas después del nacimiento, la actriz de ‘Love is in the air’ acudió al hospital para conocer a su nueva compañera de juegos.

En la imagen compartida en Instagram, se puede ver a Maya Başol cargando en brazos a su hermana. Por primera vez, la pequeña ha tenido la oportunidad de ejercer de hermana mayor. Un momento muy emotivo y lleno de ternura que ha querido compartir con sus seguidores.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en llegar y, en pocas horas, la imagen ha acumulado más de doscientos mil ‘me gusta’ y miles de comentarios, muchos de ellos de compañeros de profesión, que han querido felicitar a la pequeña por la llegada de su hermanita Eva.

Maya Başol goza de gran popularidad en Turquía, es una de las modelos publicitarias más joven y toda una influencer. La fama no es algo nuevo para ella ya que ha protagonizado campañas publicitarias desde que tenía un año.

La actriz de “Love is in the air” siempre ha estado vinculada al mundo del espectáculo, ya que su padre, Emrah Başol, es uno de los fundadores de una de las firmas más importantes de Marketing y Publicidad de Estambul, encargada de llevar al éxito a muchas producciones culturales en su país.

Al igual que en el caso de Beren Gökyıldız, protagonista de Mi hija, son sus padres quienes se encargan de gestionar su carrera. Y con todo el talento que ya ha demostrado frente a cámaras, le augura un futuro prometedor.