Hande Erçel goza de una gran fama a nivel internacional gracias al éxito de “Love Is in the Air”, donde interpretó a Eda Yıldız. La producción otomana, llamada “Sen Çal Kapımı” en su idioma original, se convirtió en todo un fenómeno televisivo que llegó a más de 45 países. Desde entonces, su nombre no ha parado de sonar con fuerza dentro y fuera de Turquía.

Además, desde que oficializó su relación con Kerem Bürsin, en abril 2021, tras ser descubiertos juntos durante sus vacaciones en Maldivas, los protagonistas de “Love Is in the Air” son el foco de atención de los medios especializados y de sus mismos fans.

Hande Erçel es la actriz de moda y cada movimiento, gesto o declaración que hace se convierte en noticia y es tendencia en las redes sociales. Además de su vida privada, también se discute su cambio a lo largo de los años. Tras algunos procedimientos estéticos por los que pasó, la joven luce muy diferente. Aquí te mostramos el cambio de Hande Erçel de ayer a hoy.

LA INCREÍBLE EVOLUCIÓN DE HANDE ERÇEL, DE “LOVE IS IN THE AIR”, A LO LARGO DE LOS AÑOS

Durante el 2020 y mitad de 2021, la fama de Hande Erçel ha ido en aumento. La prensa y sus fans han estado pendientes de ella y todo lo que hace, ya sea en el ámbito profesional como en el personal. Sin duda, los reflectores están puesto sobre la actriz que dio vida a Eda Yıldız.

Además de la vida privada de Hande Erçel, también se discute su cambio a lo largo de los años. Después de algunos procedimientos estéticos por los que pasó, la actriz turca adquirió una apariencia diferente. Su rostro luce distinto a cómo inició en el mundo de la actuación.

Hande Erçel nació en Bandırma el 24 de noviembre de 1993 (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Hande Erçel, que ha participado en proyectos de éxito como “Girls of the Sun”, “Ask Laftan Understand”, “Halka” y “Sen Çal Kapımı”, se ha convertido en el rostro codiciado de las pantallas y portadas de revistas.

La diferencia entre el primer comienzo de Hande Erçel en la industria de la televisión y su estado actual es visiblemente sorprendente. Las imágenes de su pasado dejan ver que la actriz ha pasado por algunos retoques estéticos.

Comparando las fotografías de hace unos años atrás con su apariencia actual, podemos notar que el rostro de Hande Erçel ahora luce más delgado y sus facciones son más finas. Antes tenía un rostro más redondo y se le notaban más los cachetes.

La actriz turca Hande Erçel ha participado en varios proyectos para el cine y la televisión (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Como se sabe, Hande Erçel participó en el concurso de belleza celebrado en Azerbaiyán en 2012 y quedó en segundo lugar. La famosa actriz ha experimentado un gran cambio a lo largo del tiempo y las fotos difundidas en las redes sociales han sorprendido a muchos.

Desde su niñez, sus inicios en el mundo de la actuación, su participacion en algunas series de televisión, hasta su apariencia actual, aquí te mostramos el cambio de Hande Erçel a lo largo de los años.

Hande Erçel ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Hande Erçe es conocida por su papel principal en Aşk Laftan Anlamaz, Güneşin Kızları, Halka y Sen Çal Kapımı (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Hande comenzó su carrera en el modelaje y en 2012 consiguió convertirse en Miss Turquía (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Hande Erçel fue Miss Turquía 2012 (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

La bella actriz también ha participado en videos musicales (Foto: Hande Erçel/ Instagram)