La actriz Hande Erçel quien interpretó a Eda Yıldız en la telenovela “Love Is in the Air” goza de una gran fama a nivel mundial luego que el éxito otomano fuera considerado como una de las producciones más vistas en Turquía, España y América Latina. Además de brillar en el mundo de la actuación, la joven es licenciada de la facultad de Bellas Artes y a sus 28 años volvió a hacer noticia nuevamente.

Sin duda, “Love Is in the Air”, fue una de las producciones que hizo que la actriz Hande Erçel lograra un gran reconocimiento por parte de la teleaudiencia al interpretar a Eda Yildiz junto a su colega y novio, Kerem Bürsin quien encarnó a Serkan Bolat.

La telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi”, en su idioma original) relata la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Pero Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Serkan y Eda han conquistado al público español con su historia de amor en Love Is in the Air.

EL RÉCORD QUE ROMPIÓ HANDE ERCEL DE “LOVE IS IN THE AIR” EN SU CUMPLEAÑOS 28

Luego de haber triunfado con “Love Is in the Air”, la actriz Hande Erçel continúa con sus proyectos personales, creciendo profesionalmente en el mundo de la actuación. Por otro lado, también sorprendió a sus miles de fanáticos al cumplir sus 28 años y romper un nuevo récord.

Como se sabe, se está volviendo una tradición que actores muy famosos soliciten a sus miles de fanáticos algunas donaciones para ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en sus cumpleaños. En ese sentido, la actriz Hande Ercel realizó un acto que fue muy aplaudido por muchos en el día de su cumpleaños.

Como una forma de recibir un buen regalo de cumpleaños, la actriz pidió a sus fanáticos y seguidores que puedan donar a la Cancer Free Life Association para que dicha entidad continúe luchando contra esta grave enfermedad en beneficio de las miles de personas que lo padecen.

Para sorpresa y alegría de Hande Erçel su deseo se le cumplió y fueron muchos los que donaron a la asociación. Con ello se pudo alcanzar una cantidad récord de donación al terminar la campaña.

El dinero que se pudo recolectar fue de más de 300 mil libras turcas producto de la donación de los fans de la actriz. Dicha cifra equivaldría a 21,915 dólares americanos aproximadamente.

La Cancer-Free Life Association agradeció este gesto mediante el siguiente mensaje: “Nuestro héroe, Hande, cuyo corazón es más grande que su altura, también abrió sus alas por nosotros este año. También hicieron cumplir sus deseos para nosotros. Y gracias a ustedes, nuestros estimados donantes, hasta ahora se han recolectado 311,670 TL donaciones. Este no es un registro numérico. Ese es un buen récord”.

¿POR QUÉ HANDE ERCEL HIZO ESTE NOBLE GESTO?

Se debe tener en cuenta que la madre de la actriz Hande Erçel falleció hace algunos años víctima del cáncer. Es por ello que la artista también se ha dedicado a prestar especial atención a los pacientes con cáncer.

Su noble gesto ha servido también para que Hande Erçel sea el rostro de la Cancer-Free Life Association como un proyecto de responsabilidad social.

¿QUIÉN ES HANDE ERCEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012. Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World.

El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.

Las primeras series donde participó como personaje secundario fueron: “Tatar Ramazan” (2013), “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” y “Hayat Ağacı”, todas de 2014. Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

