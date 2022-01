Hande Erçel y Kerem Bürsin son una de las parejas de actores cuyo amor traspasó las pantallas a la vida real. Los protagonistas de “Love Is in the Air” se enamoraron grabando la telenovela turca y desde que confirmaron su relación se han convertido en el romance más comentado por todos, no solo en Turquía, sino en países como España, donde la ficción es un fenómeno televisivo.

Lo cierto es que los actores se han ganado el cariño de toda la audiencia que se enganchó de la historia de “Love Is in the Air”, por lo que muchos viven pendientes de cada paso que da la pareja en su relación. Por eso ha causado tanto revuelo la información que llegó desde el país otomano: Hande Erçel y Kerem Bürsin se separaron.

¿Realmente se acabó el amor? ¿Es verdad que terminaron? ¿Por qué se separaron? Son solo algunas de las interrogantes que los fans de la pareja se vienen haciendo desde que salió a la luz rumores sobre la ruptura de los actores turcos. A continuación, conoce todo lo que se ha dicho al respecto.

Hande Erçel y Kerem Bürsin en "Love Is in the Air" (Foto: MF Yapım)

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

De acuerdo con los medios turcos, la pareja protagonista de “Love Is in the Air” se habría separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento.

Demet Özdemir, ¿la culpable de la ruptura?

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, e, incluso, quien habría ocasionado días atrás una de las crisis más fuertes de la pareja. Y es que la actriz y Kerem compartirán roles protagónicos de una nueva serie. Esto habría molestado a Hande.

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel (Foto: Demet Özdemir/Instagram)

Como se recuerda, Özdemir y Erçel son parte de la misma agencia y hace algún tiempo la primera se habría puesto celosa de la novia de Bürsin, pues ella es quien ha estado recibiendo los trabajos más importantes. Incluso Demet dejó de seguir a Hande en las redes sociales.

La molestia de Hande Erçel

Eso no sería todo. La actriz protagonista de “Love Is in the Air” se habría enterado de que su novio compartirá roles con Demet Özdemir en “Dünya’yla Benim Aramda” de Disney Plus por los medios de comunicación y no por él mismo. Cuando la noticia se hizo pública, Erçel llegó a casa y le reclamó la forma en que se enteró. En defensa, el actor le habría respondido que no sabía nada al respecto.

Más tarde, en una entrevista Kerem Bürsin volvió a decir que no sabía que Özdemir sería la coprotagonista de su nuevo proyecto y que fue por ese motivo que Hande Erçel decidió romper con él. ¿Es el final definitivo de una de las relaciones más famosas y queridas de Turquía?