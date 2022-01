¿Una guerra de divas? Las bellas y talentosas actrices turcas Hande Erçel y Demet Özdemir se han distanciado y por lo pronto ya no se siguen en las redes sociales, de acuerdo con lo que informan los medios turcos, ¿sabes cuál es la poderosa razón?

La situación entre ambas actrices no atraviesa un buen momento, aunque ellas siguen facturando, aunque al parecer no como Demet Özdemir quisiera. La actriz de “Pájaro soñador”, quien hace poco terminó su relación amorosa, fue la anfitriona de los Premios Mariposa de Oro y no deja de participar en campañas publicitarias, aunque ella está a la espera de un gran protagónico.

Hande Erçel, en tanto, halló el amor en Kerem Bürsin y tuvo una agenda muy apretada entre las grabaciones de “Love Is in the Air”, que fue vista en 45 países, ser imagen de varias marcas de moda y posar para diversas revistas. La actriz y modelo, además, tiene interesantes ofertas, que a Demet Özdemir también le gustaría recibir y no ha dudado en hacerlo notar.

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL Y DEMET ÖZDEMIR SON RIVALES?

La rivalidad entre las actrices Hande Erçel y Demet Özdemir se debe a celos profesionales. De acuerdo con los medios turcos, Demet Özdemir decidió terminar su relación con la empresa de gestión y dejó de seguir a Hande Erçel en Instagram, debido a que ella recibía mejores ofertas de telenovelas por parte de la misma empresa que ahora tiene contratos con Disney Plus.

Hande Erçel estaría en conversaciones para protagonizar una de las series originales que Disney+ prepara para su llegada a Turquía, según reportan los medios de comunicación de ese país.

Tiempo atrás llamó la atención también la expresión de la protagonista de “Love Is in the Air” sobre su colega Demet Özdemir. Luego de que Özdemir apareciera ante sus fans con la serie de televisión “Mi hogar mi destino”, Erçel dijo: “¿Existe tal cosa?”.

La talentosa y carismática Özdemir hasta 2020 era la indiscutible reina del género de las telenovelas turcas, pero cuando apareció Hande Erçel las cosas cambiaron. La actriz de 28 años, que ya era conocida por la telenovela “Hayat, amor sin palabras”, saltó a la fama internacional con llegó con “Love is in the air” y le restó protagonismo.

¿CÓMO FUE LA SEPARACIÓN DE DEMET ÖZDEMIR Y OĞUZHAN KOÇ?

La relación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no duró mucho. La actriz, en enero de 2021, contó que el romance había empezado en noviembre de ese año y, desde entonces, se les veía juntos en diversos eventos.

La pareja, a mediados de diciembre 2021, viajó junta a París y aunque colgaron fotos por separaron, lograron callar los rumores de separación y dieron una esperanza a los fans de la popular pareja. Cuando regresaron a Estambul, sin embargo, decidieron separarse, una decisión que parece definitiva, aunque aún no hallan borrados fotos de su cuenta de Instagram.

¿QUIÉN ES DEMET ÖZDEMIR?

Demet Özdemir nació el 26 de febrero de 1992, es la menor de tres hermanos, que se llaman Derya Özdemir y Volkan Özdemir. Se mudó a Estambul con su madre, Ayşen Şener, y sus hermanos después del divorcio de sus padres, cuando tenía 8 años.

Inicialmente fue bailarina, pero luego descubrió su lado actoral. Debutó como actriz en “Sana Bir Sir Verecegim” (2013) y, un año después, destacó en “Kurt Seyit ve Sura” (2014). El saltó al estrellato llegó con ‘Habitación 309′ (2016-2017), serie romántica donde interpreta a Lale Yenilmez Sarıhan. Luego interpretó el personaje de “Ayla” en Kurt Seyit ve Şura, y obtuvo el papel de “Demet” en la película Tut Sözünü. Más tarde dio vida a “Aslı” en la serie de Star TV Çilek Kokusu. De 2018 a 2019, interpretó el papel principal “Sanem” en la serie de comedia romántica turca “Erkenci Kus: Pájaro soñador” junto a Can Yaman. Su gran interpretación fue reconocida con el premio a la Mejor Actriz en el Murex d’Or 2019. También fue protagonista de “Mi hogar mi destino”.

¿QUIÉN ES HANDE ERCEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World. El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.