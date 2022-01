Hande Erçel es una de las actrices turcas más famosas del momento a nivel internacional. Desde que saltó a la fama con “Love Is in the Air”, telenovela donde participa junto a su pareja y también actor Kerem Bürsin, su nombre suena con fuerza en todos lados. Y es que la intérprete de 28 años logró ganarse el cariño y el respeto del público con su carisma y talento.

El 2021 fue un año muy exitoso para Hande Erçel. La actriz y modelo tuvo una agenda muy apretada entre las grabaciones de “Love Is in the Air”, ser imagen de varias marcas de moda y posar para diversas revistas. Sin duda, una etapa de mucho crecimiento profesional y personal.

Sin embargo, el 2022 no empezó de la mejor manera ya que la protagonista de “Love Is in the Air” dio positivo al COVID-19 el pasado 7 de enero, motivo por el cual se vio obligada a cumplir la respectiva cuarentena. Ahora, según reportan los medios turcos, Hande Erçel ya está recuperada y ya empezó a retomar sus obligaciones profesionales y sus nuevos proyectos.

Hande Erçel es una actriz y modelo turca nacida el 24 de noviembre de 1993 (Foto: Hande Erçel / Instagram)

HANDE ERÇEL, DE “LOVE IS IN THE AIR” A DISNEY PLUS

La actriz Hande Erçel, protagonista de “Love Is in the Air”, estaría en conversaciones para protagonizar una de las series originales que Disney+ prepara para su llegada a Turquía, según reportan los medios de comunicación de ese país.

La plataforma de ‘streaming’ lleva mucho tiempo preparando este nuevo mercado y parece que ya ha recibido la autorización para desarrollar su servicio en el país, por lo que están en la mira de actores y actrices que formen parte de este nuevo proyecto.

La compañía Disney+ está hablando con otras actrices, como Pinar Deniz (Yargi) y Elçin Sangu (Te alquilo mi amor), supuestamente para trabajar en el mismo proyecto, según señala SensaCine. Sin embargo, por el momento no se conocen más detalles de la serie.

Hande Erçel saltó a la fama gracias al éxito de “Love Is in the Air”, la producción otomana que se vendió en más de 45 países y se convirtió en todo un fenómeno televisivo. La comedia romántica batió récords de audiencia dentro y fuera de Turquía, llegando a ser muy popular en España y varios países de América Latina.

Además, desde que hicieron público su romance, Kerem Bürsin y Hande Erçel son el foco de atención de los medios especializados y de sus mismos fans. Los protagonistas de “Love Is in the Air” están en la mira de todos, cada cosa que dicen o hacen se convierte en noticia y en tendencia en las redes sociales.

Cabe señalar que Hande Erçel tiene varios proyectos laborales para el 2022. El manager de la actriz turca lanzó algunos indicios sobre su futuro con una publicación en Instagram que decía: “Creo que viene ... Próximamente #HandeErcel”, junto a una imagen de Hande Erçel luciendo muy elegante en un traje rojo.

Este anuncio, por supuesto, puede significar muchas cosas. Es probable que Hande Erçel haya fichado para una nueva serie o película, que tenga una participación especial en alguna producción o que la actriz y modelo se convierta en imagen de una marca importante.

Lo cierto es que la protagonista de “Love Is in the Air” dijo a varios medios turcos que iba a viajar al extranjero para mejorar su inglés y seguir formándose como actriz. Fue en octubre de 2021 cuando Hande Erçel viajó a Nueva York sin Kerem Bürsin. No se conocieron detalles del viaje, pero se rumoreó que la actriz podría instalarse allí para asistir a un curso de interpretación, lo cual encajaría a la perfección con sus planes.

“Quiero alejarme un poco, adquirir nuevas habilidades, tener nuevas experiencias. Quiero dedicar tiempo a la formación y mejorar”, dijo meses atrás Hande a los medios turcos.

Tras el final de “Love Is in the Air”, Hande Erçel participó en la película “Mest-i Aşk”, también conocida como “Drunk on Love”. Esta producción marca el debut cinematográfico de la actriz turca.