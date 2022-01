¿Sabes quién más le ha robado el corazón a Kerem Bürsin, además de Hande Erçel? El galán de “Love is in the air” cada vez tiene más cercanía con la familia de la actriz a tal punto que se ha convertido en el tío perfecto de la pequeña Mavi, la sobrina de novia. ¿Está aflorando su la lado paternal?

El actor Kerem Bürsin es reconocido por haber protagonizado la telenovela “Love Is in the Air”, cuyo gran papel en el drama otomano le ha permitido ser considerado uno de los galanes más cotizados en Turquía.

“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original, se convirtió en una de las producciones más exitosas de la pantalla chica. Batió récord de sintonías en la propia Turquía y pudo llegar a otros países de Europa, así como de América Latina, donde también ha conquistado a miles de televidentes. Pero la mayor conquista de Bürsin fue Hande Erçel, cuyo romance traspasó la telenovela, al punto que viven juntos y mantiene buenos lazos con su familia, un claro ejemplo es Mavi.

¿QUIÉN ES MAVI, LA SOBRINA DE HANDE ERÇEL QUE SE ROBÓ EL CORAZÓN DE KEREM BÜRSIN?

Mavi es la sobrina de Hande Erçel y, sin duda, también ha logrado robarle el corazón a Kerem Bürsin, a quien le encanta pasar tardes con ella y publicarlas en su cuenta de Instagram.

En una divertida imagen en su historia de Instagram, el tío Kerem ha publicado que ha pasado una divertida tarde de juegos que ha acabado con sesión de manicura. “Pintando uñas con Mavi y Hande”, escribió el galán turco de “Love is in the air”, quien además ha demostrado que tiene buena relación y confianza con sus cuñados, a quienes en la misma historia les pregunta a modo a auxilio sobre su retorno a casa: “¿Cuándo regresan Gamze y Caner?”.

Mavi le hizo la manicure al actor Kerem Bürsin (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram )

¿KEREM BÜRSIN QUIERE SER PAPÁ?

Kerem Bürsin, el galán turco de moda, ha manifestado que desea ser padre y que sabe que es una responsabilidad muy importante. El actor, de 34 años, contó a la revista ‘Alem’ que le hubiera gustado ser padre antes de los 30, pero luego ha dicho a otro medio que la idea ronda por su cabeza.

“A veces pienso en la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad es solo una idea en mi mente”, afirmó el actor turco, que mantiene una relación con Hande Erçel desde hace más de dos años. La relación surgió cuando fueron los protagonistas de “Love is in the air”.

El hecho de que Bürsin sea un gran tío, dispara nuevamente los comentarios sobre su deseo de ser padre. Ya lo hemos visto también con su sobrino Theo, hijo de su hermana Melis, y con Maya Başol, la inolvidable Kiraz de “Love is in the air”.

¿CUÁL ES EL LADO FEMINISTA DEL ACTOR KEREM BÜRSIN?

La estrella turca Kerem Bürsin ha mostrado algunos detalles de su vida que eran desconocidos por muchos de sus fanáticos, como el hecho de apoyar a las mujeres y al feminismo.

Un claro ejemplo de ello es el apoyo brindado a través del “Movimiento HeForShe”, movimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue creado con la finalidad de luchar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, según lo revelado por Divinity.

Este movimiento feminista también realiza un esfuerzo global para involucrar a todas las personas en desterrar las barreras sociales y culturales a las mujeres de Turquía.