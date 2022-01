Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosa serie “Love Is in the Air”, son una de las parejas más famosas de Turquía. Los actores se enamoraron durante las grabaciones de “Sen Çal Kapımı” y oficializaron su romance en abril del 2021 luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde entonces, son el centro de atención de los medios especializados y de sus fans.

La pareja, que recientemente se recuperó del COVID-19, siempre ha demostrado el cariño y el respeto que se tienen. Hande Erçel y Kerem Bürsin suelen mostrarse juntos en eventos sociales y a través de las redes. Sin embargo, eso no significa que siempre tengan que estar en el mismo lugar.

Aunque se les suele ver juntos, cada uno disfruta de su espacio. Así lo demostró Hande Erçel, quien celebró el cumpleaños de su hermana mayor Gamze Erçel en Sapanca, Turquía. La celebración se realizó en familia y Kerem Bürsin no fue ‘invitado’. Las fotos de la reunión se compartieron en Instagram, donde el actor hizo un comentario que llamó la atención de los fans. ¿Qué pasó? Aquí los detalles.

Hande Erçel ha ganado dos premios Golden Butterfly Awards (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

LA FIESTA FAMILIAR DE HANDE ERÇEL A LA QUE NO FUE ‘INVITADO’ KEREM BÜRSIN

La hermana mayor de Hande Ercel, Gamze Ercel, cumplió 30 años. La actriz de “Love Is in the Air” celebró esta fecha especial junto a su hermana, además le dedicó un tierno mensaje a través de su cuenta de Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, Hande Erçel publicó un mensaje por el cumpleaños de su hermana mayor. La actriz turca compartió una fotografía en la que aparecen las dos juntas con una tierna descripción: “Hoy nació mi hermana... Feliz cumpleaños mi cielo”.

Gamze Erçel celebró su cumpleaños número 30 en Sapanca, Turquía. Se realizó una reunión en la que estuvieron presentes su famosa hermana Hande Erçel, su esposo Caner Yıldırım y su hija Mavi.

Cabe destacar que Kerem Bürsin no estuvo al lado de su novia en la celebración, por lo que muchos se han preguntado por qué no fue invitado. Si bien se desconoce el motivo por el que el actor no estuvo presente en el cumpleaños, un comentario de él llamó la atención.

Caner Yıldırım, esposo de Gamze Erçel, compartió las fotos de la celebración en Sapanca en su cuenta de Instagram, que tiene un millón de seguidores.

No pasó desapercibido que Caner Yıldırım etiquetó a Kerem Bürsin en el corazón de Hande Erçel en las fotografías. El comentario del guapo actor no se hizo esperar.

El galán de “Love Is in the Air” escribió en los comentarios: “¡Te amo! Y siempre me excluyes”, con un emoji de corazón debajo de la foto de celebración que recibió más de 260 mil me gusta.

El comentario de Kerem Bürsin en Instagram que llamó la atención de sus fans (Foto: Caner Yıldırım/ Instagram)

Aunque el comentario Kerem Bürsin llamó la atención y desató varias interpretaciones de los usuarios en Instagram, lo cierto es que el actor escribió el mensaje con un tono humorístico.

Hande Erçel y Kerem Bürsin se encuentran en un buen momento personal y laboral. Tras superar el COVID-19, los actores se alistan para emprender nuevos proyectos a sus carreras.