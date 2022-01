La actriz Hande Erçel es reconocida por haber protagonizado la telenovela “Love Is in the Air” junto a su novio Kerem Bürsin, actor cuyo trabajo ha sido muy aplaudido y que ahora se prepara para ser parte de una producción en Disney Plus junto a la actriz Demet Özdemir. La nueva telenovela se llama “Dünya ile Benim Aramda”, aunque muchos se preguntan ¿por qué Hande Erçel no participará junto a su novio?.

Los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron durante las grabaciones de la telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original) y se convirtieron rápidamente en una de las parejas más estables y favoritas de la escena otomana.

Precisamente, fue en abril del 2021 cuando los protagonistas de “Love Is in the Air” oficializaron su relación luego de ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas. Desde aquella época se han convertido en una de las parejas más sólidas del momento.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué se separaron Demet Özdemir y Oğuzhan Koç

Los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin han conquistado varios países con la telenovela "Love Is in the Air". (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Por otro lado, diversos medios de comunicación de Turquía también hablan de la presunta rivalidad que tendrían Hande Erçel y Demet Özdemir, lo que habría producido que se dejen de seguir en redes sociales. A pesar de todo eso, Demet Özdemir protagonizará la nueva producción junto al novio de Hande Erçel.

LA TELENOVELA QUE REALIZARÁ KEREM BÜRSIN CON DEMET ÖZDEMIR

El éxito de las telenovelas otomanas ha llegado a varios países. En ese sentido, Disney Plus también se prepara para lanzar un nuevo drama turco que lleva por título “Entre el mundo y yo” (“Dünya ile Benim Aramda”, en su idioma original).

Los protagonistas de esta telenovela serán Kerem Bürsin y Demet Özdemir. La actriz fue elegida como reemplazo de Hande Erçel.

Kerem Bürsin protagonizó la telenovela "Love Is in the Air ”. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Los medios de comunicación de Turquía también indican que tras la negativa de Hande Erçel se le ofreció el papel a la actriz Neslihan Atagül, quien tampoco quiso participar de ello; sin embargo, la que si aceptó fue Demet Özdemir.

En ese sentido, se rumorea que Kerem Bürsin interpretaría las escenas íntimas con Demet Özdemir.

Demet Özdemir es una reconocida actriz turca. (Foto: Demet Özdemirl / Instagram)

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL NO ACEPTÓ PARTICIPAR EN “ENTRE EL MUNDO Y YO”?

La decisión de Hande Erçel de no aceptar ser parte de la nueva telenovela de Disney Plus ha sorprendido mucho a sus miles de fanáticos. Sin embargo, el portal albawaba sostiene que Hande Erçel iba a estar acompañada en esta producción por el actor Bora Gülsoy debido a que ambos protagonizaron la serie Aziza, pero Erçel se negó a realizar una escena íntima tal como lo decía el guión.

También asegura que se trató de retirar las escenas íntimas del guión, pero el guionista Pinar Bulut se negó a eso e insistió en que las escenas son importantes y que no se eliminaría nada. Por ello, se optó por buscar a otra actriz.

¿CUÁNDO INICIARÁN LAS GRABACIONES DE “ENTRE EL MUNDO Y YO”?

Según el portal sabah, las grabaciones de “Entre el mundo y yo” iniciarán en el mes de marzo, aunque por ahora el equipo de producción continúa buscando a otra actriz que sea parte de la telenovela que tendrá como protagonistas a dos parejas.

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL Y DEMET ÖZDEMIR SON RIVALES?

La rivalidad entre las actrices Hande Erçel y Demet Özdemir se debe a celos profesionales. De acuerdo con los medios turcos, Demet Özdemir decidió terminar su relación con la empresa de gestión y dejó de seguir a Hande Erçel en Instagram, debido a que ella recibía mejores ofertas de telenovelas por parte de la misma empresa que ahora tiene contratos con Disney Plus.

Hande Erçel estaría en conversaciones para protagonizar una de las series originales que Disney+ prepara para su llegada a Turquía, según reportan los medios de comunicación de ese país.

Demet Özdemir, ¿celosa de Hande Erçel? (Foto: Demet Özdemirl)

Tiempo atrás llamó la atención también la expresión de la protagonista de “Love Is in the Air” sobre su colega Demet Özdemir. Luego de que Özdemir apareciera ante sus fans con la serie de televisión “Mi hogar mi destino”, Erçel dijo: “¿Existe tal cosa?”.

La talentosa y carismática Özdemir hasta 2020 era la indiscutible reina del género de las telenovelas turcas, pero cuando apareció Hande Erçel las cosas cambiaron. La actriz de 28 años, que ya era conocida por la telenovela “Hayat, amor sin palabras”, saltó a la fama internacional con llegó con “Love is in the air” y le restó protagonismo.

Hande Erçel se ganó el cariño del público cuando fue parte de "Love Is in the Air". (Foto: captura de pantalla / FOX)