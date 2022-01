Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más famosos del momento gracias a su trabajo en “Love Is in the Air”. Con la producción también conocida como “Sen Çal Kapımı” en su idioma original, se convirtió en un fenómeno televisivo que llegó a varias partes del mundo, como Argentina y España.

A sus 34 años, Kerem Bursin ha conquistado a la audiencia y prueba de ello son los constantes viajes promocionales que realiza. A cada lugar donde va lo reciben con mucho cariño, por lo que es considerado como uno de los máximos galanes otomanos.

En abril de 2021 oficializó su relación con Hande Erçel, tras ser descubiertos juntos durante unas vacaciones en Maldivas. Pese a que hoy son muchas las series o películas donde lo quieren como protagonista, hubo una época donde no tuvo los mismos beneficios.

Kerem Bürsin, actor de "Love Is in the Air" es fanáticos de Star Wars y de armar Legos (Foto: Medyapım / MF Yapım)

CUANDO KEREM BURSIN FUE RECHAZADO

Antes de ganar gran reconocimiento, Kerem trabajó al igual que muchos jóvenes como camarero, conductor y en el área de limpieza de un gimnasio, hasta que un día decidió probar suerte y se presentó a un casting. La prueba era para la novela “El sultán”, la cual se estrenó en 2011.

Pese a su simpatía y talento, el novio de Hande fue rechazado. Los protagonistas de la ficción terminaron siendo Meryem Uzerli y Halit Ergenç, en los papeles de Hürrem Sultan y Kanuni Sultan Süleyman, respectivamente.

Halit Ergenç como Kanuni Sultan Süleyman en "El sultán" (Foto: Show TV)

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987, en Estambul. Hoy de 33 años, Bürsin se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 12 años y algún tiempo después se licenció en Comunicación y Marketing, aunque siempre supo que quería ser actor, profesión a la que se dedicó por completo cuando llegó el momento.

En Estados Unidos apareció en algunas producciones, pero recién alcanzó el reconocimiento cuando volvió a Turquía y se unió al mundo de las telenovelas. ¿Cuál fue su primer programa? “Güneşi Beklerken”, en 2013, donde interpretó a Kerem Sayer. Desde entonces no ha parado hasta convertirse en el actor de moda de su tierra natal.

En cuanto a su vida personal, si bien no se ha confirmado, algunos medios señalan que habría retomado su relación con su expareja, la también actriz Serenay Sarıkaya, con quien había mantenido un romance de tres años y medio.

¿POR QUÉ HANDE ERCEL Y KEREM BÜRSIN SE MUDAN A ESTADOS UNIDOS?

La actriz Hande Erçel ha decidido tomar un nuevo rumbo en su vida y en su carrera profesional, por ello, optó por mejorar su nivel de inglés y hacer un curso de interpretación en el mundo del cine. Por estos motivos decidió viajar a Estados Unidos.

Los primeros datos que se han podido conocer es que su profesora sería Lori Lively, coach de la actuación y quien además es hermana de la actriz Blake Lively.

Mientras que Kerem Bürsin también tendría mucho interés por continuar creciendo profesionalmente. Algo que le favorece es que es biingüe, pues, habla turco e inglés. En entrevista con el canal Divinity el actor señaló que ha recibido ofertas de muchas partes del mundo, incluida España, y que estaba analizando las mismas.

“He recibido ofertas muy interesantes de España. He recibido ofertas de todo el mundo, como Dubai o Estados Unidos, así que ya veremos”, expresó.

Los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin han conquistado varios países con la telenovela "Love Is in the Air" (Foto: Medyapım / MF Yapım)