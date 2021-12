¿Qué dijo Kerem Bürsin del machismo? El actor turco es la estrella de “Love Is in the Air”, junto a Hande Erçel, y todo lo que declara en los medios de comunicación tiene un gran impacto no solo en su país, sino que también a nivel internacional. La estrella de la televisión, por ejemplo, dejó sentada su posición sobre el machismo en Turquía.

La celebridad se ha ganado un lugar en la industria del entretenimiento. Su camino en la pantalla chica ha tomado su punto más alto con la mencionada comedia romántica, que ha tenido un gran éxito en otras partes del mundo.

Bürsin inició su trayectoria pero en otro rubro: Comunicación y Marketing. Sin embargo, cuando se encontraba estudiando, tomó clases de actuación y su vida empezó a cambiar de manera definitiva.

Su carrera de actor, de esta manera, inició en 2006 con el papel de Grauss en la película “Thursday”. Después participó en otras producciones en Estados Unidos, hasta que regresó a Turquía, su tierra natal, donde acaba de comentar sobre el machismo.

¿QUÉ OPINÓ KEREM BÜRSIN SOBRE EL MACHISMO EN TURQUÍA?

El actor Kerem Bürsin, en una entrevista con la prensa turca, manifestó que el machismo es un problema que debe ser abordado por todos, sobre todo los hombres, y que es un mal que debe ser erradicado de Turquía.

“Vivimos en un sistema patriarcal. Por eso se oyen frases como ‘Vamos a cuidar a las mujeres’. No hay necesidad de cuidar a nuestras mujeres, la frase debería ser ‘No deberíamos ser un obstáculo para nuestras mujeres’. (...) Quedarse callado sobre esto es estar de acuerdo con el sistema”, expresó.

Las declaraciones del intérprete se dieron en el marco de una visita que hizo a la campeona mundial de gimnasia aeróbica, Ayşe Begüm Onbaşı, quien solo tiene 19 años de edad. La deportista, además, compartió una fotografía de su encuentro en redes sociales.

¿CÓMO SE ENAMORÓ KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL?

La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Haber Global en junio de 2021, Kerem Bürsin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación. “No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.

Pese a que la emoción lo embargaba, él tenía un gran problema para ejercer su carrera, pues no hablaba turco, aunque era de ese país. Su idioma principal era el inglés y apena podía mantener un diálogo básico en su lengua materna.

Pero eso no quedo ahí, ya que fue escogido para el protagónico de “Günesi Beklerken” (2013). Sí, sin poder hablar bien el turco, Kerem Bürsin tenía un gran reto, que no sólo era demostrar que era el mejor para el papel, sino aprender el idioma. Y así fue. Aunque sufrió y casi abandona todo, decidió tomar clases particulares y después de muchas horas de estudio, pudo conseguirlo. Él pudo lograrlo gracias al apoyo de sus compañeros del elenco, quienes se quedaban tras las grabaciones para ayudarlo con el acento.

Fue así que el histrión aprendió a dominar el turco como su lengua nativa y ahora es llamado para diversas producciones, mientras tanto lo seguimos viendo en “Love is in the air”.

¿POR QUÉ HUBO POLÉMICA EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ALTIN KELEBEK DEBIDO A KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL?

Los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel mostraron su rechazo ante los premios Altın Kelebek por solo entregar dos premios de las ocho nominaciones que tenían los protagonistas de “Love Is in the Air”.

La telenovela turca se llevó los premios a Mejor serie de comedia romántica y Mejor pareja. La edición 47 de dichos reconocimientos tomaban en cuenta la votación del público, lo que dio un aliciente a los fanáticos de pensar en que la serie no recibió los premios que se merecía.

Mientras que los Bürsin y Erçel no fueron a la ceremonia de entrega de los reconocimientos, el actor Sina Ozer, quien dio vida a Kerem en la temporada 2 de la novela turca”, escribió en su cuenta oficial de Twitter: “#Hanker ha sido robado”, aludiendo a la pareja de actores que protagonizó la comedia romántica.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012. Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World.

El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.

Las primeras series donde participó como personaje secundario fueron: “Tatar Ramazan” (2013), “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” y “Hayat Ağacı”, todas de 2014. Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

