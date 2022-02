Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de la exitosa telenovela “Love Is in the Air”, han terminado su relación de casi dos años, según han reportado los medios turcos. Si bien hasta el momento ninguno de los dos ha salido a desmentir la ruptura, su silencio deja espacio para que los rumores en torno a la supuesta crisis de la famosa pareja tomen fuerza.

Los medios turcos reportan que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban separados desde la última semana de enero 2022. Takvim informó que el círculo cercano de la pareja ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “Todo terminó”. Erçel fue la que habría tomado la decisión definitiva, pese a Kerem sea partidario de solucionarlo.

Y es que al parecer la actriz de “Love Is in the Air” se ha sentido traicionada por tener que enterarse a través de la prensa de que su pareja iba a trabajar junto a Demet Özdemir en una serie para Disney+. La enemistad entre estas dos mujeres viene de lejos, incluso, dejaron de seguirse en las redes sociales. Tras la supuesta ruptura, ¿qué está haciendo Hande Erçel? Aquí te lo contamos.

MÁS INFORMACIÓN: El refugio de Hande Erçel tras separarse de Kerem Bürsin

Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante las grabaciones de “Love Is in the Air”. Su relación de amistad se convirtió en romance (Foto: Hande Erçel/Instagram)

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO HANDE ERÇEL PARA OLVIDAR A KEREM BÜRSIN?

La pareja más famosa de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se encuentra en el centro de atención de los medios de su país tras los rumores de separación. Y es que al parecer todo señala a que los protagonistas de “Love Is in the Air” habrían puesto fin a su historia de amor después de casi dos años de estar juntos.

De momento, la pareja ha evitado salir a despejar las dudas en torno a su supuesta ruptura. Aunque lo cierto es que esta decisión está en la línea de lo que han hecho hasta la fecha. Como se recuerda, los actores tardaron bastante en confirmar que su relación amorosa y, tras ello, tampoco dejaron que su vida privada eclipsara sus carreras profesionales.

A pesar de todo el ruido mediático sobre su separación, los actores prefieren el silencio y seguir con sus actividades cotidianas y laborales. Por su parte, Hande Erçel tiene claro qué es lo que necesita en este momento y la joven ha vuelto a esas pequeñas cosas que la hacen feliz.

Una de ellas son sus perros, a los que quiere mucho, al punto que la actriz ha participado en un programa de la televisión turca centrado en esta temática, demostraron que sus mascotas son importantes en su vida.

A través de su cuenta de Instagram también podemos ver que Hande Erçel se está dedicando su faceta como pintora. Una actividad en la que encuentra gran placer y por la que recibe los aplausos de sus seguidores, entre los que están sus buenos amigos, como Bige Önal, con la que trabajó en ‘Love is in the air’, forjando una bella amistad.

Además, la actriz de “Love Is in the Air” se está dedicando en cuerpo y alma a su trabajo, sus compromisos como modelo y sus nuevos proyectos como actriz. Así lo demostró en sus últimas publicaciones donde la vemos en la edición de febrero de la revista Elle.

La actriz, que estuvo frente al lente en Mardin para la revista, hizo algunas declaraciones en la entrevista sobre la necesidad de apoyar la producción local en todas las industrias para proteger el planeta.

“Me encanta apoyar colecciones sostenibles y marcas locales, especialmente en la industria de la moda”, expresó la famosa actriz Hande Erçel.

Mientras comparte pequeños retazos de su vida y sus proyectos laborales, a través de sus redes sociales, la actriz prefiere mantenerse al margen de los rumores de separación, aunque mantiene las fotografías con Kerem y, de momento, siguen teniéndose el uno al otro entre sus seguidores.

Ahora solo queda esperar una declaración oficial de los involucrados en los rumores, ya sea para negar o confirmar la noticia de ruptura.