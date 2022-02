Hande Erçel y Kerem Bürsin se habían convertido en una de las parejas favoritas de la farándula turca y de varios países, que los conocieron por la química que tenían como protagonistas de la comedia romántica “Love is in the air”. Sin embargo, hay pistas que confirman que el amor ya no está en el aire para los actores, pero prefieren mantenerse en silencio. ¿A qué se debe?

Su amor supero la ficción, pero todo apunta que no por mucho tiempo. A la pareja no se le ve junta desde hace varias semanas, no comentan las publicaciones uno del otro desde enero, como acostumbraban; no se les vio juntos en San Valentín ni en reuniones familiares; y ahora han borrado algunas fotos juntos de sus cuentas de Instagram.

Sin embargo, ninguno de los actores, que se muestran haciendo su vida cada uno por su lado, no han confirmado su ruptura, ¿a qué se debe?

¿POR QUÉ HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN NO CONFIRMAN EL FIN DE SU RELACIÓN?

A la adorada pareja formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, que confirmó la relación en enero del 2021, ya no se le ve junta. Ellos han decidido además borrar algunas fotos juntos como la del viaje a Maldivas, la que confirmó que su romance saltó de la ficción Sen Çal Kapım. Sin embargo, quedan algunas muy románticas y ellos no han dejado de seguir uno al otro en sus cuentas, por lo que algunos medios y fanáticos creen que se trata de una estrategia profesional, ¿será posible?

Una de los fotos de Kerem Bürsin y Hande Erçel que sobrevive en Instagram (Foto: Hande Erçel)

Algunos medios turcos están empezando a hablar más de estrategia profesional que de ruptura, debido a que ninguno ha confirmado el fin de su relación y teniendo en cuenta lo enamorados que estaban, pues siempre ponían corazones en las publicaciones y hacían románticos comentarios; y, además, tenían planeado vivir juntos en Estados Unidos hasta que recibieron las ofertas de Disney+.

Sus seguidores tampoco creen del todo que la pareja haya terminado y comentan que quizás lo ocurrido sea que la pareja se haya visto obligada a retirar algunas fotografías juntos para poder seguir recibiendo proyectos de trabajo.

Incluso que se cree que la pareja viajó junta a Londres para celebrar allá el día de San Valentín. En una de las fotos más recientes de Hande Erçel se le ve al lado del metro de londinense y en esa publicación ha puesto un corazón blanco, que se ha interpretado por los seguidores y algunos medios turcos como un símbolo que la pareja ha tenido en todo momento para declararse su amor. No se sabe con quién está, pero se cree que Kerem fue quien tomó la foto.

Lo cierto es que aún quedan muchas incógnitas sobre el fin de la mediática relación, que hace unas semanas dio mucho de qué hablar sobre los papales ofrecidos por Disney Plus, en el que Kerem iba a protagonizar escenas íntimas con Demet Özdemir, quien es rival profesional de Hande. ¿Todo será una gran actuación?

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

La pareja protagonista de “Love Is in the Air”, según los medios otomanos, se habría separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento.

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, e, incluso, quien habría ocasionado días atrás una de las crisis más fuertes de la pareja. Y es que la actriz y Kerem compartirán roles protagónicos de una nueva serie. Esto habría molestado a Hande.