Cada vez suenan con más fuerza los rumores de ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero lo cierto es que, hasta la fecha, los protagonistas de “Love Is in the Air” se han mantenido en silencio. Sin embargo, los movimientos que están haciendo en sus redes sociales apuntan a que el romance llegó a su fin y que están más separados que nunca.

MÁS INFORMACIÓN: El movimiento en redes sociales de Hande Erçel tras separación de Kerem Bürsin

Hasta hace unos días, Hande Erçel borró todas las fotos que tiene con el intérprete de 34 años en sus redes sociales. Ahora, Kerem Bürsin ha hecho lo mismo y eliminó todo rastro de su relación con la también modelo, movimientos que no han pasado desapercibidos para sus fans ni para los medios turcos.

Si te metes en el perfil de Hande Erçel o en el de Kerem Bürsin ya no existen las postales de sus vacaciones en Maldivas, donde anunciaron oficialmente su relacion, en abril del 2021, luciendo muy felices. Eso quedó en el pasado y ahora los actores están enfocados en sus proyectos profesionales, cada uno por su lado, como lo muestran en sus redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN: Las pistas que confirman que acabó la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin

Los medios turcos afirman que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban separados desde la última semana de enero 2022 (Foto: MF Yapım)

¿CÓMO REACCIONÓ KEREM BÜRSIN LUEGO DE QUE HANDE ERÇEL LO ELIMINÓ DE SUS REDES SOCIALES?

Fue en abril del 2021 cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin confirmaron su relación tras pasar unas vacaciones en Maldivas. El romance que protagonizaron en la serie turca “Love Is in the Air” traspasó las pantallas y se hizo realidad cuando ambos se mostraron muy enamorados.

Desde entonces, la pareja favorita de Turquía ha compartido con sus seguidores su romance a través de las redes sociales donde compartían románticas postales y videos. En el tiempo que estuvieron juntos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se mostraron mucho amor y respeto mutuo, ambos se han apoyado en sus proyectos profesionales y personales.

Sin embargo, según lo que dicen los medios turcos y, sobre todo, el comportamiento de ambos actores de “Love Is in the Air” en sus redes sociales, todo parece indicar que la relacion llegó a su fin.

El detalle principal que apunta que están separados es que los dos han borrado de su ‘feed’ de Instagram las imágenes que tenían juntos. Primero fue Hande Erçel y luego Kerem Bürsin siguió sus pasos.

Aunque no ha querido pronunciarse sobre su ruptura, a lo largo del fin de semana, Kerem Bürsin eliminó la única imagen personal que tenía con la que fuera su novia hasta hace poco más de un mes.

La imagen en cuestión fue publicada pocos días después de regresar de su viaje a Maldivas, en el que confirmaron su romance en abril del año pasado. “En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos... perfecto”, escribió en ese entonces junto a la instantánea que ya no existe.

Pero ese no ha sido el único movimiento que Kerem Bürsin ha realizado en su perfil de Instagram en las últimas horas. Tras eliminar la publicación, el actor ha regresado a las redes sociales y ha hecho su primera publicación después de un mes de ausencia.

Junto al vídeo con el que ha compartido su duro entrenamiento de boxeo, Kerem Bürsin ha lanzado un mensaje en el que se puede leer entrelíneas que, a pesar del difícil momento personal que está viviendo, mantiene una actitud está positiva: “Paliza matutina... Levantarse y brillar”, escribió el actor en el post.

Si bien Kerem Bürsin ha borrado las imágenes de su romance junto a Hande Erçel, las postales relacionadas con su participación en ‘Love is in the air’ las ha mantenido en su cuenta de Instagram.