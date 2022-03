En diversas oportunidades, el actor turco Kerem Bürsin ha demostrado el cariño que siente por España, un país que no solo ha recibido con los brazos abiertos su telenovela, “Love is in the air”, sino también a él y su ex pareja, Hande Erçel.

Recientemente, la estrella otomana volvió a España para asistir a la 25º edición del Festival de Málaga y conocer la ciudad donde se lleva a cabo, es así como pudo disfrutar de sus costumbres y pobladores, además de volver realidad uno de los sueños que tenía desde muy pequeño.

Kerem Bürsin volvió a España para participar del Festival de Málaga (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

KEREM BÜRSIN CONOCE A ANTONIO BANDERAS

Kerem aprovechó sus días en el país ibérico para conocer a sus máximos exponentes en la industria del entretenimiento. De esta forma, asistió a una de las obras teatrales del reconocido actor Antonio Banderas, quien inspiró su carrera.

“No sé por dónde o cómo empezar pero: ¡la emoción es real! Conocer a uno de los ídolos de mi infancia y como actor es uno de esos regalos que la vida te presenta donde solo miras al cielo, sonríes y dices gracias. Antonio Banderas, ser capaz de verte actuar en vivo es algo que nunca olvidaré y celebraré siempre. Gracias por ser tan generoso, inspirador y tener un corazón tan bondadoso”, escribió Bürsin en una publicación de su cuenta de Instagram.

La respuesta de Antonio Banderas

Pero Kerem no fue el único emocionado, el popular ‘Zorro’ también es un seguidor del trabajo de la estrella turca, por lo que se sintió agradecido de que se haya tomado el tiempo de asistir a su obra y dedicarle unas emotivas palabras.

“Ayer vino a ver #COMPANY Kerem Bursin, el actor turco que triunfa con la serie Love is in the air. Disfrutó con la obra y nosotros con su presencia”, respondió el español.

¿Dónde se hospedó Kerem Bürsin?

El protagonista de “Sen Çal Kapımı” se hospedó en el hotel Castillo de Santa Catalina durante su estancia en Málaga. El establecimiento se encuentra ubicado a las afueras de la ciudad, razón por la que fue elegido para mayor privacidad; aunque de todas formas sus fans lograron interceptarlo, a lo que él respondió con mucho cariño y amabilidad.

Además de asistir a la premiación, Bürsin visitó El Pimpi, una popular taberna de tapas y vinos donde firmó un barril y disfrutó de sus manjares.