Kerem Bürsin saltó a la fama cuando protagonizó la serie “Love Is in the Air”, donde conoció a su expareja Hande Erçel. Desde ese momento y hasta el día de hoy es uno de los actores más exitosos de Turquía y su nombre suena con fuerza a nivel internacional. No solo es uno de los intérpretes más cotizados de la industria, también es uno de los galanes más deseados.

Y es que el éxito que alcanzó “Love Is in the Air”, titulada originalmente “Sen Çal Kapımı”, supuso un excelente escaparte internacional para todos los actores que fueron parte de la historia. Especialmente para sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes fueron pareja en la ficción y en la vida real, para luego terminar y seguir sus caminos por separado.

A través de sus redes sociales, los actores de “Love Is in the Air” compartían detrás de cámaras y momentos divertidos entre grabaciones, dejando claro el buen ambiente laboral entre ellos. Siete meses después de que se grabara el último capítulo de la serie, muchos siguen en contacto y guardan con especial cariño los momentos que vivieron, como Kerem Bürsin con Neslihan Yeldan, actriz que interpretó a su madre en la ficción de éxito internacional.

Neslihan Yeldan interpretó a Aydan Bolat en 'Love is in the air' (Foto: MF Yapım)

NESLIHAN YELDAN, LA ACTRIZ DE “LOVE IS IN THE AIR” A LA QUE MÁS EXTRAÑA KEREM BÜRSIN

Kerem Bürsin y Neslihan Yeldan guardan una estrecha relación como amigos desde que se conocieron en las grabaciones de “Love Is in the Air”, serie donde interpretaron a madre e hijo. La química entre ellos fue muy buena, algo que quedó en evidencia en cada escena que grabaron juntos.

Prueba de esta buena relacion es el mensaje especial que le ha enviado Kerem Bürsin a Neslihan Yeldan. Durante su participación en el programa de Fox ‘Kadının Eseri’, el protagonista de “Love Is in the Air” aprovechó un momento para dirigirse a la actriz que interpretó a su madre en la comedia romántica.

“En realidad no íbamos a hacerlo así. Iba a venir al estudio, los iba a asustar cuando grabaran, pero desafortunadamente no pudimos hacerlo. Por eso te envío este mensaje”, comenzaba diciendo el actor turco.

Luego, Kerem Bürsin demostró el gran cariño y respeto que siente por Neslihan Yeldan con unas bellas palabras que delatan la buena relacion de amistad que tienen y que ha perdurado mucho más allá del final de “Love Is in the Air” y que ha dejado buenos recuerdos en la memoria del actor.

“Te quiero mucho, eres un actriz muy especial y muy increíble. Te extraño mucho y extraño tanto trabajar contigo. Trabajamos tan bien que nos divertimos mucho y tengo muy buenos recuerdos. Te amo, nos vemos”, terminaba diciendo Bürsin a la memorable Aydan Bolat.

Estas palabras reflejan a la perfección lo que supuso para todo el equipo su participación en la serie. El trabajo en equipo los convirtió en una auténtica familia y eso quedó patente el último día de rodaje, el pasado 12 de agosto de 2021.

En aquel día se cerraba un capítulo muy especial en las vidas de Kerem Bürsin y Neslihan Yeldan. Los actores de ‘Love is in the air’ demostraban en gran equipo que habían formado y lo bien que se llevaban entre ellos.

“Fue un hermoso cuento de hadas... Gracias a todos”, publicaron en el Instagram oficial de Fox Turquía con motivo del final de la serie.