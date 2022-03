¿Quién es el novio de Hande Erçel? La actriz de la telenovela turca “Love Is in the Air” permanece en el ojo mediático después de trasciendera el final de su relación sentimental con su coprotagonista Kerem Bürsin. Después de eliminar al galán de su cuenta oficial en Instagram, la celebridad ahora ha sido relacionada con Atasay Kamer, un exitoso empresario de Turquía. La misma intérprete salió a contar la verdad sobre su vida sentimental.

La relación de Hande y Kerem inició en la pantalla chica. Ambos dieron vida a Eda y Serkan, respectivamente, una pareja que empieza una historia de amor con diversas dificultades. La química se notó al instante.

Por ello, los seguidores de la mencionada comedia romántica se emocionaron al conocer que, en la vida real, los actores también tenían su propia historia romántica. La confirmación de la relación sentimental en 2021 se dio cuando la serie se encontraba en plena emisión.

Sin embargo, a inicios de 2022, los rumores de una separación definitiva encendieron todas las alarmas. Si bien ninguna de las dos estrellas se manifestó al respecto, los medios turcos contaron detalles de la separación por medio de fuentes cercanos. Lo que sí hizo Hande fue desaparecer a Kerem de sus redes sociales. Ahora se le ha relacionado con otro hombre y esto ha respondido ella.

Hande Erçel en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿HANDE ERÇEL ESTÁ ENAMORADA DE ATASAY KAMER TRAS ROMPER CON KEREM BÜRSIN?

Hande Erçel descartó tener una relación sentimental con Atasay Kamer al decir que se encuentra enfocada en su carrera como actriz. La declaraciones de la protagonista de “Love Is in the Air” fueron recogidas por Takvim, después de que la artista habría respondido a su círculo más cercano sobre su vida privada.

La celebridad culminó su relación con Kerem Bürsin y ahora está enfocada en su trabajo. “No estoy enamorada de nadie. Escucharé a mi cabeza por un tiempo”, es lo que habría dicho la celebridad de acuerdo al mencionado portal de Turquía.

¿Quién es Atasay Kamer? Se trata de un exitoso empresario y director general de marca de joyas Atasay Jewelry. Hande se convirtió en la imagen de dicha compañía, por lo que se la ha visto en público con Kamer. Sin embargo, los rumores sobre su posible acercamiento ha sido descartado por la estrella de televisión.

Hande Erçel ha superado los 27 millones de seguidores en Instagram. (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿DE QUÉ MANERA PASARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN SUS ÚLTIMOS DÍAS COMO PAREJA?

Por otro lado, los medios turcos como Hurriyet han señalado que Hande Erçel y Kerem Bürsin habrían terminado su relación en enero de 2022. Lo que se ha sabido es que los últimos días de su romance la pasaron separados, puesto que Hande viajó a Sapanca para el cumpleaños de su hermana Gamze, sin Kerem.

De igual manera, en febrero, la actriz turca ha viajado a Londres para seguir avanzando en su carrera y con muchos rumores de que estaría considerando la opción de mudarse. Kerem, por supuesto, no aparece en ninguna fotografía.

Mientras que el galán turco rompió su silencio después de un mes de informaciones sobre su separación, coincidiendo con el hecho de que Hande eliminó sus fotografías románticas, para subir un video donde se le ve ejercitándose y colocando una llamativa descripción, que para muchos tiene que ver con su estado actual: “Paliza matutina... Levantarse y brillar”.

Hande Erçel y Kerem Bürsin cuando eran los protagonistas de "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Además, esto es lo que se sabe de Hande Erçel. Nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012.

Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World.

El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.