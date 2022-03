¿Murió el amor? Son varios los rumores que se han oído respecto al final de la relación entre la actriz Hande Erçel y el actor Kerem Bürsin quienes en abril del 2021 gritaron su romance a los cuatro vientos pero que, presuntamente, se fue esfumando con el tiempo. Ellos se conocieron en la telenovela “Love Is in the Air” la cual se volvió muy exitosa en varios países.

En “Love Is in the Air”, Hande Erçel interpretó a Eda Yildiz y Kerem Bürsin a Serkan Bolat, personajes cuyo amor en la ficción se trasladó a la vida real y fueron los sets de grabación de la producción el escenario propicio para el primer paso a su romance.

A pesar que en un inicio no comentaron nada sobre su relación sentimental fue en abril del 2021 cuando fueron captados disfrutando de sus vacaciones en Islas Malvidas. Tras ello, confesaron el gran amor que se tenían. Desde allí se convirtieron en una de las parejas más sólidas y famosas del momento.

El actor Kerem Bürsin aún mantiene las fotos junto a Hande Erçel (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

En la actualidad, Hande Erçel y Kerem Bürsin no dan señales de que aún mantengan esa relación sentimental de la que muchos de sus fanáticos hablaban, aunque tampoco han confirmado que todo llegó a su fin.

KEREM BÜRSIN ELIMINADO DE LA VIDA DE HANDE ERÇEL

Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más famosas de los últimos tiempos y los fanáticos de “Love Is in the Air” respaldaban su relación sentimental.

Pero poco a poco esto fue cambiando y el principio del fin se dio con la eliminación de sus fotos más personales en las redes sociales como Instagram, luego -como recuerda diezminutos- no faltaron algunos mensajes con indirectas mediante esa red social.

Pero lo que ahora ha llamado la atención de los fans de Hande Erçel es que la actriz ha decidido eliminar a Kerem Bürsin de las cuentas que sigue en Instagram y haciendo una revisión de sus fotos no se encuentra ninguna donde aparezca el actor turco con quien vivió una etapa de novios y también como profesionales de la actuación.

Algo distinto ha ocurrido con Bürsin quien ha decidido continuar teniendo las fotos de cuando disfrutaban de la vida juntos.

Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más famosas en Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Por otra parte, los fanáticos quienes siempre están pendientes de las actividades de sus artistas favoritos también dieron cuenta que Hande Erçel publicó fotografías de su paseo por Londres donde no aparecía Kerem Bürsin.

La actriz Hande Erçel visitó la ciudad de Londres (Foto: Hande Erçel / Instagram)

CUÁNDO KEREM BÜRSIN SE DIO CUENTA QUE ESTABA ENAMORADO DE HANDE ERÇEL

En una entrevista al programa italiano Verissimo, en octubre del 2021, Kerem Bürsin contó cómo se enamoró de su compañera de reparto en “Love Is in the Air”.

“¿Cuándo saltó la chispa con Hande Erçel?”, le preguntó la presentadora Silvia Toffanin. El actor contestó: “Tanto Hande como yo teníamos un gran respeto profesional por nuestro trabajo. Es una persona hermosa en todos los sentidos. Primero nos hicimos muy buenos amigos y respetábamos nuestro trabajo. Creo que esto es lo más importante”, comenzó a narrar.

“Estábamos juntos todos los días, durante muchas horas seguidas y en algún momento se hizo difícil verla simplemente como una amiga. Es hermosa y es una persona excepcional. Luego saltó esa chispa entre nosotros. Se encendió al cabo de un tiempo”, anotó Bürsin.