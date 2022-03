¿El actor Kerem Bürsin tiene un nuevo amor? El galán de las telenovelas turcas ha vuelto a ser noticia por haber sido relacionado con Elif Gökalp, una famosa locutora de radio. Después de haber sido eliminado de la vida de Hande Erçel, han surgido comentarios de que el actor de la serie de televisión “Love Is in the Air” ya estaría en una nueva relación sentimental. Esto es lo que se sabe de la vida sentimental de la celebridad.

La separación de los protagonistas de la popular comedia romántica fue una de las noticias más importantes del año en el mundo de los espectáculos. Los seguidores, por supuesto, fueron quienes más sufrieron al conocer de la ruptura.

De acuerdo a medios internacionales, la pareja le puso fin a su relación y ningún intento por recuperar el amor ha dado frutos. Y una de las señales más concretas es que Hande ha borrado las fotografías románticas que tenía con su coprotagonista.

Después de eso, la actriz eliminó a Kerem de la lista de sus amigos en Instagram, lo que fue tomado por sus fans como una muestra de que no hay esperanzas de una posible reconciliación.

Kerem Bürsin en la telenovela "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

¿KEREM BÜRSIN TIENE UNA RELACIÓN CON ELIF GÖLKAP TRAS ROMPER CON HANDE ERÇEL?

Los rumores de que Kerem Bürsin habría empezado una relación con Elif Gölkap, tras terminar su relación con Hande Erçel, no son ciertos de acuerdo a un comunicado de la agencia de prensa del galán de telenovelas turcas.

El actor de “Love Is in the Air” no se pronunció en ningún medio, pero sí lo hizo el equipo que lo representa. “No hay nadie en la vida de nuestro actor”, dice el texto. Además, los responsables de la carrera mediática del intérprete manifestaron que “no hay verdad” en las especulaciones, aludiendo a los contenidos que relacionan a Bürsin con la locutora de radio.

Además, la agencia señaló que la celebridad continúa trabajando para sus nuevos retos frente a las pantallas. “Esperamos respeto en un momento tan delicado”, finalizó el mensaje. Esta aclaración se da en medio de la gran atención que vienen recibiendo la antigua pareja después de su supuesta separación.

¿POR QUÉ SE SEPARARON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

La pareja protagonista de “Love Is in the Air”, según los medios otomanos, se habría separado la última semana de enero de 2022. Takvim informó que el círculo cercano de Hande Erçel y kerem Bürsin ya habría sido comunicado del fin de la relación por parte de la actriz quien les dijo que “ya no hay vuelta atrás. Todo terminó”.

Por otro lado, otra de las pistas que confirmaron esta información es que Hande Erçel fue a Sapanca a celebrar el cumpleaños de su hermana mayor, Gamze, y no asistió al cumpleaños de su novio. Este detalle no pasó desapercibido, sobre todo, en los fans que se dieron cuenta del distanciamiento.

Algunos medios turcos, como Hurriyet, señalan a Demet Özdemir como la culpable de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, e, incluso, quien habría ocasionado días atrás una de las crisis más fuertes de la pareja. Y es que la actriz y Kerem compartirán roles protagónicos de una nueva serie. Esto habría molestado a Hande.

Hande Erçel y Kerem Bürsin cuando protagonizaron "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

¿POR QUÉ VIVIR EN ESTADOS UNIDOS HIZO QUE KEREM BÜRSIN OLVIDE SUS RAÍCES TURCAS?

Por otro lado, durante su estancia en Italia, Kerem Bürsin fue invitado al programa “Verissimo”, de Silvia Toffanin, con quien mantuvo una larga conversación. Entre sus revelaciones más personales, el actor contó que hubo un momento de su vida que sitió que estaba olvidando sus orígenes.

De acuerdo con el galán turco, pasar tanto tiempo fuera de Turquía llegó a pasarle factura y, con el paso de los años, fue olvidando su lugar de origen. Él creció como un estadounidense más, acostumbrado a las tradiciones anglosajones y con el inglés como su primera lengua. Sin embargo, sabía que provenía de otro país y no lo podía ocultar.

En muchas oportunidades, las personas le preguntaban de dónde venía su nombre o su apellido y el actor decía que era turco, aunque no se sentía de dicho país pues no conocía bien su cultura. De hecho, Kerem Bürsin solo visitaba Turquía en vacaciones.

Así continuó su vida, sin profundizar la verdadera identidad del país donde nació. Fue recién cuando se mudó a Turquía, cuando ya era adulto, que pudo acercarse más a sus raíces.